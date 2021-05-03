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【異動股】復星醫藥首季收入與純利大增 瑞信料內地將採用旗下疫苗 半日急升近兩成

股樓投資 16:00 2021/05/03

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瑞信發表研究報告指，復星醫藥（02196）首季的復甦進度較預期佳，其收入與純利分別按年升37%及47%，而醫療器材板塊按年增長逾40%。惟受降尿酸藥物Febuxostat因帶量採購而降價、創新藥Avatrombopag納入醫保目錄而降價影響，公司首季毛利率按年跌2.6個百分點至52.5%。復星醫藥的經營現金流按年大升93%，收入增加主因港澳兩地政府就mRNA復必泰疫苗的預先付款。

復星醫藥今日逆市急升，午後一度升逾兩成至59.45元。全日升19.6%，收報59元，成交10.7億元。

【大行報告】美銀證券調整物管股評級　予兩股首選　 維持一股「跑輸大市」評級  詳情請看[下一頁]

瑞信指，復星醫藥已向內地國家藥監局提交有關疫苗的臨床數據，該行料約6至7月可獲當局批准使用，並有望被納入政府採購。公司預計每月向內地供應約2000萬劑疫苗，若7月前已獲批使用，預計年內供貨量可達1億劑。

中國燃氣擬逾5億元 收購北京項目49%股權  詳情請看[下一頁]

該行續指，公司旗下的醫美業務平台正加速發展，另外90%研發投入用於創新藥。 瑞信上調公司今年盈測1.9%，明後兩年則降2.5%及3.5%，並上調估值基礎，並將今年的預測市盈率由12倍上調至17倍，反映對其長期研發展望的正面看法。該行維持其「跑贏大市」評級，目標價由44元上調至52元。

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撰文 : 趙家盈

新冠肺炎 港股 大行報告 BioNTech 疫苗 異動股 醫美 目標價 純利 成交

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