【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場

▲ LINE FRIENDS POP-UP STORE即將於5月中，登陸觀塘apm及銅鑼灣希慎廣場。 （LINE FRIENDS提供圖片）

LINE FRIENDS香港分店全線結業後，不少粉絲都想念BROWN & FRIENDS，不過粉絲不用傷心，LINE FRIENDS POP-UP STORE即將於5月中，登陸觀塘apm及銅鑼灣希慎廣場。

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是次LINE FRIENDS與JONWIN正式展開合作，JONWIN以LINE FRIENDS POP-UP STORE官方授權營運商的身份宣佈，將於五月中同步開設兩間以TRAVEL為主題的全新LINE FRIENDS POP-UP STORE，相信是粉絲們不容錯過的最新「聚腳點」。

兩間LINE FRIENDS POP-UP STORE將呈獻LINE FRIENDS自家製BROWN & FRIENDS及BT21周邊商品，更為粉絲引入多款一系列跨界合作商品，及香港限定商品，更多最新資訊將會陸續公佈。

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責任編輯：朱悅瀅