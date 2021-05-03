【綠色炸彈】限一個月內交回 稅務局今派發262萬份個別人士報稅表

稅務局今日（3日）派發出約262萬份2020至21年度個別人士報務稅表，限於一個月內遞交報稅表，即6月3日或之前，經營獨資業務人士的交表限期為3個月至9月3日，網上報稅則可自動獲延期一個月至7月3日。

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《2021年收入（稅務寛免）條例草案》獲立法會通過，落實2021至22年度財政預算案提出的稅務寛免，包括寛減2020至21年度100%薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，上限為1萬元。納稅人只需如常填報年度報稅表，稅務局會在評稅時作出寛減。

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責任編輯：潘曉豐