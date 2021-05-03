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【ET講股通】梁耀康：港股大跌部署策略 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:45 2021/05/03

分享：

恒指全日跌367點，收報28357點，大市總成交958億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股連續兩日大跌，主因一來無北水，二來憂慮變種病毒引爆新一輪疫情。最近的牛證重貨區28500至28300點，以至4月份兩個低位，均告失守。下一牛證重貨區為28200至28000點，料恒指或下試28000關，始有機會企穩。

領跌股包括友邦 （01299） 跌2.6%至96.35元，滙豐 （00005） 跌3.2%至47.3元，平保 （02318） 跌2.5%至82.85元，美團 （03690） 跌1.6%至293.2元，惟跌幅未算太大。展望後市，友邦支持看4月24日低位92.5元水平，若失守，再下一級支持為85至80元；若調整較深，或提供吸納機會。滙豐同樣，若回至45元水平，或可考慮短綫上車，以43.5元止蝕。

疫苗股逆市揚  國藥值博勝復藥

憧憬其疫苗快獲內地採用，復星醫藥 （02196） 升19.6%至59元，短綫支持可用57元，若失守，不妨食糊。國藥 （01099） 升10.8%至26.7元，值博率較復藥高，止賺位24.7元。

中遠海控 （01919） 升10.8%至15.4元，股價料續沿上升軌向上，短綫有望挑戰16元、16.5元。航運股造好，主要受惠憧憬運費上調，以及在印度疫情失控下，國際對中國的出口需求料大增。技術走勢上，中遠海控的支持位為13.68元、13.2元，失守才離場。

收息股獲資金青睞，香港電訊 （06823） 升1.8%至11.48元，穩健型投資者可考慮。體育用品股表現相對硬淨，也可留意。

展望後市，且看恒指能否守住28300點，以至28000關。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國中冶、國美、復星醫藥、國藥、永勝醫療、福耀玻璃︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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