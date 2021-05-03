內地互聯網保險平台水滴周五掛牌 集資最多3.6億美元

騰訊（00700）有份投資的內地互聯網保險平台水滴計劃在美國上市，於美國時間5月3日至6日建簿（book-building）及路演，並於5月7日上市。

水滴計劃發售3000萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS代表10股普通股。招股價介乎10至12美元，最多集資3.6億美元（約27.9億港元），高盛、摩根士丹利、美國銀行為聯席承銷團。據了解，公司是次集資所得的將會50%用於增強和擴展醫療保健服務和保險業務的運營，約30%用於研發，大約20%用於一般公司用途。

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水滴於2016年創立，截至2020年9月底，水滴全平台獨立付費用戶數超過3.4億人。公司獲得多間知名互聯網公司及投資機構多輪投資，累積融資金額達34億人民幣，當中包括騰訊、博裕資本、瑞士再保險集團等，累積融資金額達34億人民幣。

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責任編輯 : 陳子謙