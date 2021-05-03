【大行報告】美銀證券調整物管股評級　予兩股首選　 維持一股「跑輸大市」評級

美銀證券發表的研究報告指，今年以來該行覆蓋的物管股平均升三成，除非政策上有驚喜或有重大併購等，否則短期催化劑有限。該行指出大型物管股現價相當於2022年預測市盈率26.7倍，而中小型物管股現價則相當於2022年預測市盈率14倍，近期上市的公司或受惠獲指數納入，但短期缺正面催化劑。



該行的調查顯示，今年首季的面積增長符預期或輕微落後於全年目標，懷疑是否所有物管企業均能滿足到其進取的增長目標，主要因為第三方市場擴張規模或較細，不過行業併購的估值相對仍合理。該行將物管股目標價調整16至21%，以反映部分增長較高，以及併購相關開支較高影響。

該行首選為碧桂園服務(06098)及雅生活服務(03319)，認為碧桂園服務有較強的執行往績，而雅生活估值則較低。

美銀證券對物管股評級及目標價：

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