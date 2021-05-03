【美股焦點】六成標普成份股已放榜 八成六公司每股盈利超預期 比例是自2008年以來最高

截至上周五（4月30日），標普500指數成份股中已有六成企業已公布2021年首季業績。據Factset統計，已公布業績的企業當中有86%的成份股每股盈利優於預期，比率高於過去五年平均的74%，如每股盈利優於預期的成份股比例最終能維持在現水平（即86%），即意味著自2008年有該行統計以來，表現最好的一季。

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同時，在業績優於預期的公司當中，平均每股盈利優於市場預期22.8%，遠高於過去5年水平的6.8%，如該紀錄能夠維持，亦代表上季是自2008年以來，每股盈利跑贏預期第二多的一季。表現優於預期的公司主要來自資訊科技、金融、能源及非必需消費品，該五行業分別有94%、93%、92%及90%企業盈利優於市場預期，至於房地產、原材料及通訊服務則分別只有75%、77%及79%企業盈利優於市場預期。

此外，78%標普500指數成份股收入皆高於預期，比例高於以往5年的64%，而收入跑贏預期的股份主要是來自通訊服務、資訊科技、金融及必需消費品，比例分別達100%、94%、85%及81%，收入表現最差的行業為公共事業及房地產，分別只有56%及60%成份股表現好過預期。

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