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仿效三星及蘋果？　傳Google Pixel 6將支援UWB超寬頻技術

科技 15:00 2021/05/03

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Google正在開發UWB超寬頻技術，並有機會應用在Google Pixel 6手機。

近年不少旗艦手機內置Ultra-Wideband（UWB）超寬頻技術，可配合支援裝置進行藍牙追蹤，幫助用戶尋找物件所在位置。外媒消息報道，最近Google正在開發UWB超寬頻技術，並有機會應用在Google Pixel 6手機。　

＜＜【數碼廣告戰】新招對撼Facebook、Google？傳蘋果月底新增App Store廣告欄位

＜＜Google推Android系統地震警報功能　開放美國地區以外用戶

最近，外國網民Mishaal Rahman在Twitter上爆料，他表示透過知情人士得知，Google正在使用代號為「Raven」的裝置，測試UWB技術在Android 12系統的支援程度。消息人士指出，「Raven」為下一代的Pixel手機。早前消息指出，今年的Google I/O開發者大會在5月18日舉行，外界預料，屆時官方會對外透露更多消息。

事實上，蘋果（Apple）的iPhone12系列也內置UWB超寬頻技術，用戶只需將手機靠近或在準確的位置放上AirTag，便可連接HomePod Mini裝置。另外，三星（Samsung）的SmartThings Find手機程式，也運用了UWB超寬頻技術，幫助用戶快速尋找已連接的裝置。

責任編輯：李寶如

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