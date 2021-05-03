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【加密貨幣】以太幣漲勢持續 首次升穿3000美元歷史高位

股樓投資 17:33 2021/05/03

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據Coingecko資料顯示，以太幣周一（3日）首次升超過3,000美元，市值達3657億美元，現時報3,144美元，升8.6%，年初至今累積升幅則達309%，跑贏比特幣同期的100%。其餘加密貨幣價格亦錄得一定程度升幅，當中Dogecoin升1.6%，報0.389美元。

[巴郡股東會] 股神副手轟比特幣令人厭惡 指其發展和人類文明背道而馳

年初起比特幣及以太幣價格不斷上漲，當中比特幣曾一度升穿60,000美元的歷史高位，但上月傳出美國政府將打擊利用加密貨幣洗錢的行為，加上中國新彊大規模停電影響「礦工」工作而令幣價下跌，當時比特幣及以太幣分別最多由高位跌15%及14.1%，惟在短短不足半個月以太幣已重回高位。

十大市值最大的加密貨幣（見圖）

    點擊圖片放大
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現時使用以太鏈的去中心化平台一直面對網絡堵塞及手續費（Gas Fee）高昂的問題，但以太坊正進行的以太坊2.0改革計劃卻預料會改變上述兩大問題，加密貨幣分析公司 Messari 研究主管 Eric Turner早前便預料改革將令推動以太幣價格上揚。

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撰文 : 林展鋒

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