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美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

股市 15:10 2021/05/03

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美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

亞馬遜旗下衛星公司Blue Origin質疑美國太空總署 （NASA）獨厚Tesla （美：TSLA）創辦人馬斯克旗下SpaceX，使其成為阿提米絲計畫中登月飛船的唯一合作供應商。美國太空總署表示，將會由美國政府問責署 （Government Accountability Office，GAO）進行相關流程查核，目前與SpaceX的合作將會暫時中止。

除了Blue Origin，另一家長期與美國太空總署合作的Dynetics也就此抗議。 消息指，查核預計需要等到今年8月4日以後才會有明確結果。

原本美國太空總署希望在SpaceX、Blue Origin與Dynetics之間挑選合作方，同時依照過去對外招標模式至少會挑選兩家企業合作，藉此分散技術供應風險。

不過，在後續調整招標辦法之後，使得SpaceX成為唯一一家符合美國太空總署提出要求的企業，Blue Origin、Dynetics均認為美國太總署有意獨厚SpaceX，不僅將招標標準為僅有SpaceX符合要求，甚至也未提供後續調整機會，明顯有偏袒SpaceX現象。Blue Origin強調美國太空總署的作法明顯與過去避開風險情況不同，甚至不讓其他參與投標業者調整機會，因此強烈質疑招標競爭不公。

美國太空總署則強調是看中SpaceX技術成熟，同時其設計火箭組件可重複利用，對於未來可能需要多次發射火箭登月的發展成本控制更為有利。

相關文章：SpaceX載人龍飛船 將4名太空人送上軌道

【Tesla創辦人】馬斯克SpaceX擬參與英國互聯網基建計劃

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編輯：吳敏芳

 

美股 馬斯克 SpaceX Tesla 美國太空總署 美國

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