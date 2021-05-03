【美股分析】質疑大型科技股跑贏是假象 富國銀行分析師籲獲利換馬

近日美國大型科技股表現亮眼，大型科技股權重較大的納斯達克指數，便於過去一個月錄得7.5%回報，優於標普500指數及道瓊斯工業平均指數同期分別錄得的5.7%及3.2%的回報。

然而，富國銀行證券部門股票策略主管Chris Harvey卻在最新的報告中指出，近日大型科技股跑贏只是「假象」，他指與經濟周期敏惑度較高的股份將會取代增長股，再度重掌大市主導權，今個月將會出現大型的板塊輪動。

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Chris Harvey上周五（4月30日）接受CNBC訪問時呼籲投資者由大型科技股中先行獲取部份利潤，這並非因為他討厭科技股，而是部份科技股擁有高增長同時，亦有較高估值及風險。

投資美股前你要知道的事實（見圖）

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Harvey認為，近日科技股的升勢主要歸功於10年期美債孳息率在過去1個月下跌近6%，至1.62厘水平。但他料未來美債孳息率或會快速回升，有機會在5月升至2厘水平。

他解釋，美國的復甦周期才剛剛開始，「通常當出現有增長，而且增長具一定程度時，你不會想為科技股付出溢價，這正是現在的情況。」他認為，投資者還未意識到，通脹將對大型科技股、增長型股票甚至是整體市場帶來的壓力。

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