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【新冠疫苗】多國促開放專利 美貿易代表赴世貿談判

環球社會熱點 14:43 2021/05/03

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印度與南非等60國向世界貿易組織提出要求，希望世貿就新冠疫苗專利豁免知識產權，以大幅增加全球新冠疫苗產量。印度總理莫迪也曾呼籲美國總統拜登釋出新冠疫苗專利。白宮表示美國貿易代表戴琦將前往世貿，就新冠疫苗專利及分發事宜談判。

【印度疫情】政府無視專家警告 漠視變種病毒威脅 【下一頁】

莫迪印度地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力 【下一頁】

《華盛頓郵報》上周六（1日）報道，以印度和南非為首的60個發展中國家正草擬新議案，計劃促請世貿（WTO）免除新冠疫苗專利的知識產權規定，料於未來數天提交議案。

莫迪（Narendra Modi）上周與拜登（Joe Biden）通電話時向對方施壓，希望拜登支持開放新冠疫苗專利。但白宮發言人普薩基（Jen Psaki）強調，仍需進行評估才可決定是否開放專利。

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）周日（2日）被問及，美國會否開放新冠疫苗專利。克萊恩表示，戴琦（Katherine Tai）將會前往世貿，就如何更廣泛分發、授權及分享疫苗進行磋商。克萊恩更表示，他預計白宮在未來幾天會就此事再作補充。

印度近期的疫情升溫，單日再新增超過36萬宗確診個案，累計確診數字逼近2,000萬宗。克萊恩表示，美國已向印度運送檢測工具、呼吸機、防護裝備及疫苗生産原料。

責任編輯：鄭錦玲

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