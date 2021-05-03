【印度疫情】QA為你解構第二波疫情

全球在過去一周不斷聽聞印度的新冠肺炎疫情壞消息，一天比一天更多的確診人數。不少專家估計，印度實際感染及死亡數字可能比官方數據更高。醫療資源的短缺程度嚴峻，各國齊心伸出援手幫忙。到底有甚麼原因使印度新冠肺炎確診數目高企不下，外媒請來不同領域的專家解答。

印度政府無視專家警告 漠視變種病毒威脅 【下一頁】

1. Q：為什麼印度第二波疫情如此「毀滅性」（devastating）？

解答人士：印度孟買（Mumbai）傳染病顧問及客席教授斯裡瓦斯塔瓦（Om Srivastava）

A：印度在第一波疫情中謹慎處理，位於孟買的Dharavi貧民窟故事，應可成為全世界防疫的典範。但從11月開始，印度開始有點自滿，以為疫情已經過去。民眾無保持社交距離，並舉行很多無法實施社交距離的大型活動，例如競選活動等。

另外，今次印度其中一大難題是醫療資源短缺，背後成因與民眾心理有關。印度民眾普通認為必須住院及得到氧氣才算安全，導致很多不需要住院的病人湧至醫院。同時，現時很多印度民眾的焦慮感來自缺乏病床所致的。

2. Q：印度是否有充足醫療資源，以滿足其龐大人口需求？

解答人士：BBC印度記者利馬耶（Yogita Limaye）

A：公共醫療投資不足是印度的長久問題，歷屆政府亦不會視作優先事項處理。印度一些較小城市及農村地區情況更加糟糕，醫院設備及人手都嚴重不足，某些地區的民眾甚至要徒步數英里，才能獲得醫療服務。

印度2018年投放在醫療上的開支，佔國內生產總值（GDP）1.28%。同年，美國佔17%。根據印度政府2019至2020年度公布數據顯示，印度每1,456人中就有1名醫生。

莫迪印度地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力 【下一頁】

3. Q：印度政府如何應對是次危機？

解答人士：BBC印度記者利馬耶（Yogita Limaye）

A：印度總理莫迪（Narendra Modi）指自己上周二（4月27日）舉行三次會議，討論增加氧氣容量﹑疫苗及基礎設施的方法，並利用火車及軍機加快氧氣運輸速度，但這一切似乎未能滿足民眾的迫切需求。德里要求民眾若需住院，要先致電熱線電話。但由於現時醫院床位已經爆滿，民眾幾乎不可能獲得床位。

印度民眾對此感到十分氣憤，記者在採訪時遇到確診者家屬時，他們一直在問政府在哪，在做什麼，質問為何政府不派遣軍隊及災難應對小組建立戰地醫院。民眾感到被國家拋棄，只能自生自滅。

4Q：印度擁有約10億人口，因此死亡率是否會遠低於英國？

解答人士：BBC健康及科學通訊員蓋拉格（James Gallagher）

A：印度人口的確超過10億，但在比較兩國數據前，還有很多因素需要考慮。首先是醫療系統承受能力，印度部分地區醫療服務正承受前所未見的壓力。印度確診報告數目遠低實際情況，兩國在消息傳遞上亦存在巨大差異。

其次，英國自1月的巔峰之後開始回落，確診數目減少97%，但印度確診數目仍在不斷上升。現時印度新冠死亡個案都是數周前受感染的，現時確診數目激增，意味著未來死亡數字或會激增。

印度單日逾39萬確診 新德里延長封城一周 【下一頁】

5.Q：某些非洲國家沒有電力也能自製氧氣，為何印度不能像他們一樣？

解答人士： 印度孟買傳染病顧問及客席教授斯裡瓦斯塔瓦

A：疫情期間需要極大量氧氣，消耗量比民眾預期中大得多。印度需要更多氧氣，為未來患者作準備。但無論採取哪一種生產方式，過程都需要時間。氧氣僅是其中一樣印度緊缺的物資，國內醫護人員等亦正短缺。當所有資源都告急時，需按優先次序處理。

6.Q：是次危機對莫迪政府而言有什麼意義？

解答人士：BBC新聞網印度編輯潘迪（Vikas Pandey）

A：現時判斷疫情危機對莫迪政府，或州政府的政治影響仍言之過早。但可以肯定隨著第二波疫情席捲全國，民眾充滿了憤怒。現在不止城市民眾發出求助信息，一些偏遠角落居民亦正求助。他們對一些政治人物及制度，都感到非常憤怒。