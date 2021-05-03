馬勒當拿臨終12小時極痛苦 早入院可能無事

阿根廷球王馬勒當拿於去年11月因心臟病突然離世，享年60歲，其死因一直備受關注。阿根廷司法部門任命醫療委員會就其死因展開調查，並發表報告指出，馬勒當拿去世前曾遭受長達12小時的痛苦，而且其醫療團隊處事魯莽及不足，需為其離世負上部分責任。

警方調查是否涉醫療疏忽 搜查醫生診所及住所 【下一頁】

馬勒當拿（Diego Maradona）突然猝逝後，阿根延司法部下令調查他身邊的醫護人員，包括搜查其私人醫生盧基（Leopoldo Luque）的財產，以釐清其死因是否涉及人為醫療疏忽。當局亦委任醫療委員會，調查馬勒當拿生前最後日子有否接受適當治療等。

委員會於上月底發表報告，指如果馬勒當拿當時獲適當治療，生存機會更大。報告批評馬勒當拿的醫療團隊行為相當魯莽及有不足之處，明知馬勒當拿情況危急，但仍未有就此改變治療方式，亦不轉送至醫院治療，導致馬勒當拿失去接受最佳治療機會。

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報告亦有檢視屍檢結果，確定馬勒當拿死因屬慢性心臟功能不全導致急性肺水腫，同時在他體內並未發現任何藥物或酒精。報告續指，馬勒當拿在11月25日凌晨時份開始至當天約中午離世時，但估計他生前最後12小時遭受漫長痛苦。由於醫療團隊忽視馬勒當拿身體發出的警號，令他得不到合適照顧。

報告認為，馬勒當拿接受手術後，在私人住宅中休養期間，其精神狀況不足以替自己作出最佳的診療決定，亦不排除他服用的神經系統疾病藥品對其健康有影響。阿根廷司法部門會進一步分析報告，以決定司法調查行動。

責任編輯：郭麗明