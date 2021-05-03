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【筍工推介】發展局招聘助理文物主任 月薪2.3萬元 但要有主修呢啲學科

理財智慧 14:52 2021/05/03

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香港有關保育文物工作選擇不算多，若有志投身的人士現有機會了，發展局近日招聘助理文物主任，該空缺並非以公務員合約條款聘任，月薪23,415元，條件不俗，但入職有一定要求，要求主修特定科目。職位申請於本月13日截止，有意者可經網上及郵遞申請。

【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧【下一頁

入職條件：

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職責：

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    +7
    +6

 

【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元【下一頁

申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的表格，須在截止申請日期或之前送抵查詢地址，信封上清楚註明「申請助理文物主任職位(非公務員職位空缺)」。信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期。申請人如以郵寄方式遞交申請，請確保已為郵件繳付足夠郵資。任何郵資不足的郵件將被退回或銷毀。申請人亦可通過公務員事務局互聯網站作網上申請。

申請人如遲交、未填妥申請書、並非採用指定表格、以傳真或電郵遞交申請、未能在指定表格上提供申請本職位所需的資料及證明文件供本局考慮，或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，則申請將不獲考慮。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲選參加面試╱測試，通常會在截止申請日期後約3至6個星期內接獲邀請(通過電郵或郵寄方式)，但這段期間的長短或會有變，事前不會通知申請人。申請人如未獲邀參加面試／測試，則可視作已經落選。如有查詢，請致電查詢電話號碼。

聯絡地址：香港九龍尖沙咀彌敦道136號古物古蹟辦事處行政小組

查詢電話：2655 0820

截止申請日期(日/月/年) ：13/05/2021 18:00:00

 

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責任編輯：陳楚琨

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