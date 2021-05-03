【5月部署】冠軍分析師張憶東：季度調整近尾聲 5月迎來入市良機 薦10隻盈利驅動優質股

有冠軍分析師之稱，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告，指出港股自2月份開始的季度性調整，在4月底已到尾聲，最遲5月中旬將迎來做多窗口期，投資者應逢低吸納，聚焦由盈利驅動的優質股份。

報告指出，美國經濟二、三季度有望強勁復甦，歐美央行並未收縮，相反繼續「鴿派」，中國股市對於美股波動有望脫敏。隨著疫苗接種超預期推進以及拜登（Joe Biden）財政刺激的進一步加強，美國經濟2季度呈現強復，甚至有過熱的苗頭，後續關於4萬億美金的基建和家庭扶持計劃仍將支撐美股復甦主導的行情。同時，近期海外疫情變種的衝擊，尤其是印度疫情失控帶來的海外供需缺口仍將繼續支撐中國出口。

張憶東5月薦股組合：

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第二，中國宏觀經濟平穩，微觀經濟朝氣蓬勃，海外經濟強勁復蘇以及十四五規劃落地將催生制造業新機會。中國出口將繼續保持較強競爭力，得益於2021年海外經濟復甦及刺激政策繼續加力。「十四五」期間的開局之年，新發展格局為先進制造業龍頭提供戰略機遇期。

第三，政策環境有望迎來百年大慶之前的平穩期、友好期。4月政治局會議強調經濟恢復不均衡、不穩固，短期內宏觀政策「不急轉彎」，疊加此前華融及中資美元債市場衝擊，5月份開始政策環境有望轉暖。

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入市策略上，張憶東認為，不論是A股還是港股，3月中旬開始構築的股市黃金坑（2021年上半年重要的底部區域），4月底基本構建完成，最遲5月中旬有望出現新的上行行情，不是類似年初的吹泡沫拉高估值式的行情，而是聚焦盈利增長以及估值性價比的行情。

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進攻的方向主要立足業績驅動的機會，港股聚焦業績高增長且性價比合適的新經濟龍頭，包括較高性價比的互聯網龍頭、醫美和潮文化等新興消費、物業、醫藥、品牌紡織服裝、教育等。

次要方向精選周期股，結構性行情聚焦美國復甦、通脹以及中國「十四五規劃」、「碳中和」、智能製造、半導體等先進制造業核心資產值得淘金。

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記者：李兆明