【芯片大戰】台積電劉德音：美國應增芯片科研而非設廠　不評論「矽盾」能保台灣安全

台積電(美:TSM,台:2330)董事長劉德音接受美國傳媒訪問時稱,留意美國芯片業界以至政府增加美國本土製造芯片的比例,劉德音認為,美國應該加快投資芯片科研,支持更多博士、碩士和學士人才支撐芯片製造行業,而非考慮將供應鏈由亞洲轉至美國,因為芯片供應鏈轉移高成本且未必有生產成效,甚至降低科技創新步伐。

正當英特爾(Intel,美:INTC)重新注視芯片製造業務,擬在美國投資200億美元在美建廠,台積電揚言擬在未來3年投資共1000億美元,研發、升級芯片以及在美國建廠等。劉德音形容「這是重大投資」。

訪問中提及台海潛在安全風險、中美角力情況,甚至指極端情況下內地會進攻台灣,奪得台積電控制權。劉德音稱,聽聞外界稱呼台灣芯片行業如「矽盾(Silicon Shield)」。

全世界需要台灣的高科技行業支援,他們不會容忍戰爭在區內發生,因為這會影響世界每一國家的利益。

(the world all needs Taiwan's high-tech industry support. So they will not let the war happen in this region because it goes against interest of every country in the world.)