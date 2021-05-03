【芯片大戰】台積電劉德音：美國應增芯片科研而非設廠　不評論「矽盾」能保台灣安全

▲ 台積電劉德音：美國應增芯片科研而非設廠 不評論「矽盾」能保台灣安全

台積電（美：TSM，台：2330）董事長劉德音接受美國傳媒訪問時稱，留意美國芯片業界以至政府增加美國本土製造芯片的比例，劉德音認為，美國應該加快投資芯片科研，支持更多博士、碩士和學士人才支撐芯片製造行業，而非考慮將供應鏈由亞洲轉至美國，因為芯片供應鏈轉移高成本且未必有生產成效，甚至降低科技創新步伐。

正當英特爾（Intel，美：INTC）重新注視芯片製造業務，擬在美國投資200億美元在美建廠，台積電揚言擬在未來3年投資共1000億美元，研發、升級芯片以及在美國建廠等。劉德音形容「這是重大投資」。

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訪問中提及台海潛在安全風險、中美角力情況，甚至指極端情況下內地會進攻台灣，奪得台積電控制權。劉德音稱，聽聞外界稱呼台灣芯片行業如「矽盾（Silicon Shield）」。

全世界需要台灣的高科技行業支援，他們不會容忍戰爭在區內發生，因為這會影響世界每一國家的利益。 （the world all needs Taiwan's high-tech industry support. So they will not let the war happen in this region because it goes against interest of every country in the world.）

劉德音不願評論芯片行業正保護台灣安全，指出世界多變，無人希望這些事情發生。

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劉德音在訪問中也拆解汽車芯片短缺情況，他指出去年疫情下，車廠取消芯片訂單，但年底時汽車行業出乎預期地回暖，令芯片出現短缺。他指出，去年12月已留意汽車芯片將短缺，台積電今年1月已擠出產能提高汽車芯片，料6月起可以追上汽車界基本需要。

不過，劉德音補充，汽車供應鏈涉及很多步驟，芯片供應追上仍需時恢復正常運作，供應緊張的情況會維持7至8個月。

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編輯：麥德銘