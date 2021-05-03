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【滙豐HSBC】滙豐請姜濤宣傳滙豐One投資功能　新客可免佣買港股美股（多圖）

Hot Talk 15:01 2021/05/03

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姜濤將出席於5月14日晚上7時在網上直播節目分享投資新手的經驗。

姜濤成為廣告界寵兒，連滙豐HSBC也請姜濤擔任其「滙豐One」宣傳。滙豐One推出投資優惠，投資優惠包括豁免港股、美股及A股經紀佣金，同時將特定帳戶基金入場門檻降至最低100元並豁免服務月費。

滙豐表示，現時超過9成的年輕客戶的投資結餘配置為港股、美股及基金。去年1月1日至今年4月15日期間沒有在滙豐進行股票交易的客戶，可由今日起至今年12月31日，透過滙豐電子渠道，包括「香港滙豐投資全速易」買入港、美及A股均可獲豁免經紀佣金，當中每月股票總交易額最多為25萬元。

姜濤早前為麥當勞《大姜的愛》宣傳【下一頁】

另外，平均結餘少於1萬元的客戶可使用滙豐流動理財應用程式「FlexInvest靈活智投」服務，投資低成本的指數基金，入場門檻最低100元，更可享零服務月費。首次透過「FlexInvest靈活智投」完成基金交易更可獲取額外200元及100港元。

姜濤接下多個廣告代言

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歌手姜濤近期成為商界代言寵兒，滙豐委任姜濤為活動大使，並將出席於5月14日晚上7時Facebook及Instagram網上直播節目，與其他年輕網絡紅人（KOL）分享作為投資新手的經驗，以及聽取財富專家的理財心得。

相關文章：【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣

記者：謝卓榮

美股 A股 港股 基金 股票 滙豐控股（00005） KOL

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