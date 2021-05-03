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【Tesla】Tesla德國柏林工廠項目受阻　需延遲至明年1月才正式投產

科技 13:44 2021/05/03

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Tesla的德國柏林工廠項目再次受到阻礙，需要延遲至明年1月份才能投產。

為加大電池產能，近年美國電動車生產商Tesla在各地積極興建電池工廠，不過最近有報道指出，Tesla的德國柏林工廠項目再次受到阻礙，需要延遲至明年1月份才能投產。

＜＜【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全

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Tesla在去年11月，宣布在德國柏林附近興建歐洲首間超級工廠（Gigafactory）。該廠目標是用作生產Model 3和Model Y車型，原本計劃在今年7月1日開始運作，但去年Tesla開始動工時，卻受到德國環保組織阻止。該組織表示，Tesla在清理林地建廠的過程中，會危及當地正在冬眠的動物，並要求暫停施工。

去年12月，德國法院向Tesla頒布臨時禁令，導致該工廠需要暫緩停工。後來，Tesla與當地環保部門達成協議，同意支付1億歐元（約9.34億港元）保證金，讓建廠計劃繼續實行。但隨著動工計劃不斷延期，目前建廠時間需推遲6個月，預計到明年1月份才能正式投產。

責任編輯：李寶如

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