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Apple Music 擬推出Hi-Fi版 不加價支援更高音質

環球政經 17:31 2021/05/03

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大眾對音樂要求近年不斷提升，希望聽到的是最優質、最動聽的歌聲，即使聆聽串流音樂平台都不例外，因此多個平台均先後推出高音質版本，務求吸納更多聽眾。Apple Music近期就傳出會推出Hi-Fi版本，有消息透露，有關的升級將會於未來數周推出，時間上或會於6月初舉行的WWDC或更早之時發布。另外同場更有可能發表第三代AirPods。

網站Hits Double Daily引述音樂業界消息指出，Hi-Fi版本Apple Music的收費將會跟目前的普通版一樣為9.99美元，屆時便可聆聽高保真度的音樂品質。外界均認為，是次Apple Music是要跟業界對手進行競爭，當中網站比較，Amazon Music HD的收費就比普通版貴5美元。

另外蘋果消息網站9to5Mac亦指出，他們從iOS 14.6 Beta 1的Music應用程式碼中發現Dolby Audio、Loseless等，相關的格式此前是未獲Apple Music的格式，因此網站認為是證實出Apple推出Hi-Fi版本的消息應是真確的。

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責任編輯 : 陳子謙

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