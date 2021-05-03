巴菲特於大會上飲低糖可樂 重溫股神偏愛可樂的故事

股神巴菲特旗艦巴郡(美:BRK)公布首季業績，期內虧轉盈賺117億美元，遠較去年同期取得497億美元虧損為佳。相信不少人除了關心巴郡業績外，也留意到巴菲特在股東大會上飲低糖可樂。

提到股神，大家都知他鍾情於可口可樂，櫻桃味可樂更是他的至愛，而且更持有可口可樂的股票。股神偏愛可樂的故事可由童年說起，童年時的巴菲特從祖父雜貨店購入6罐裝可樂，並分拆出售，從中賺取5分盈利。這也令他發現可樂的投資價值，等待投資可口可樂的機會。。

到1988年，股神以5.93億美元購買可口可樂股份，這掣投資於第二年升一倍；到1991年回報升至2.66倍。值得注意的是，巴菲特喜愛可樂的程度，更是曾一天要喝5罐350毫升的碳酸飲料。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯