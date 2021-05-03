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巴菲特於大會上飲低糖可樂 重溫股神偏愛可樂的故事

環球政經 15:57 2021/05/03

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股神巴菲特旗艦巴郡(美:BRK)公布首季業績，期內虧轉盈賺117億美元，遠較去年同期取得497億美元虧損為佳。相信不少人除了關心巴郡業績外，也留意到巴菲特在股東大會上飲低糖可樂。

提到股神，大家都知他鍾情於可口可樂，櫻桃味可樂更是他的至愛，而且更持有可口可樂的股票。股神偏愛可樂的故事可由童年說起，童年時的巴菲特從祖父雜貨店購入6罐裝可樂，並分拆出售，從中賺取5分盈利。這也令他發現可樂的投資價值，等待投資可口可樂的機會。。

到1988年，股神以5.93億美元購買可口可樂股份，這掣投資於第二年升一倍；到1991年回報升至2.66倍。值得注意的是，巴菲特喜愛可樂的程度，更是曾一天要喝5罐350毫升的碳酸飲料。

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責任編輯：黎淑雯

巴菲特 編輯 財務自由 股票 經濟 分拆 美元

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