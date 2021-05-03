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【印度疫情】政府無視專家警告 漠視變種病毒威脅

環球社會熱點 13:34 2021/05/03

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印度的新冠肺炎疫情持續惡化，連續兩日有近40萬人確診新冠肺炎。有外媒報道，印度有專家曾警告官員，印度國內正在流行一種新型更具傳染性的變種新冠病毒。但印度當局無視警告，更允許大型集會，增加當地新冠肺炎傳播的風險。

莫迪印度地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力 【下一頁】

《路透社》報道，印度SARS-CoV-2遺傳學聯盟（INSACOG）成員，印度國營生命科學研究所所長帕里達（Ajay Parida）表示，研究人員在2月已經檢測到B1.167變種新冠病毒，即現時的印度變種。印度北部研究所中心主任表示， INSACOG早在3月10日前向衛生部國家疾病控制中心（NCDC）匯報發現，結果隨後被轉交至印度衛生部。INSACOG亦為衛生部草擬一份新聞稿，《路透社》引述草稿內容指，新變種新冠病毒可在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra） 15%至20%的樣本中發現。

衛生部在3月24日向媒體宣布發現，但在聲明中並沒有標明「高度關注」（high concern），只是表明增加測試及採取隔離措施，沒有採取任何措施阻止或大型集會。政府3月中旬允許數百萬名印度教教徒參加宗教節日活動，亦允許上萬名農民在首都新德里（New Delhi）郊外聚集，抗議新農業法。

印度氧氣一樽難求 民眾冒險在家自製 【下一頁】

印度4月1日起，新增確診數目比3月增加3倍。 INSACOG科學顧問組主席賈米勒（Shahid Jameel）表示，憂慮當局在制定政策時「沒有參考科學意見」（science was not taken into account）。但INSACOG國家生物學基因組學研究所所長Saumitra Das表示，新增確診數目遠超所有人預期，「並不怪責政府」（There is no point blaming the government）。

INSACOG是由印度政府於去年12月下旬設立的科學顧問論壇，專門檢測可能威脅公眾健康的新冠病毒基因變異。INSACOG組織分布印度各地，包括10個能夠研究病毒變異的國家實驗室。

責任編輯：李俊儀

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