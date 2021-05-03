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【周末好去處】沙田新城市廣場設單車友善空間　可免費室內停泊並設維修小工具

商業 13:30 2021/05/03

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沙田新城市廣場單車加「友」站開幕。

隨著疫情緩和及限聚令放寬，更多市民外出消遣及進行戶外活動，例如踩單車。新城市廣場於即日起於商場設單車加「友」站 ，提供完善單車維修保養設施，商場更印製全新單車路線遊記外，並附上單車裝備購物優惠。

【母親節】Klook staycation低至37折　酒店蛋糕自助餐亦有優惠

新城市廣場將由即日起於1期1樓西翼設置單車加油站，為單車友提供免費室內單車停泊服務，並設有單車泊架及DIY維修小工具，可即時為輪胎充氣和調較零件及seat位。商場亦與香港城市單車生活平台「Bike The Moment」合作設計「沙田單車路線」，透過2至3小時的沙田深度遊記，介紹沙田至大圍及馬鞍山附近的秘景，遊玩資訊及優惠指南。

新城市廣場提供免費室內單車停泊服務，並設有單車泊架及DIY維修小工具。

此外，新城市廣場更特別設計實體版及網上版「沙田單車攻略」，攻略印上「新．沙田單車路線圖」及提供場內專業户外裝備、防曬用品以至輕裝小食及餐飲等指定商户優惠，為各位車手提供單車裝備優惠，例如: su:m37°、BIODERMA、Too Faced及M.A.C等各大美妝品牌防曬產品折扣，而運動家及SKECHERS等運動品牌指定正價貨品更可享9折。

商場更與毗鄰的「龍記單車店」取得獨家優惠，憑新城市廣場任何即日電子消費單據即可換領「龍記單車」租用全日單車立減$20優惠券乙張；而「沙田單車攻略」內更附送新城市廣場、Homesquare及大埔新達廣場餐飲美食優惠券。

【逆市反擊】疫下難參加海外展覽促銷　港商參展冀吸本地客

責任編輯：蘇穎琪

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