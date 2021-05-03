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【英國王室】哈里去太盡？ 威廉查理斯難原諒

環球社會熱點 12:57 2021/05/03

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查理斯﹑威廉及哈里三父子和樂融融的畫面，日後恐怕難再出現。

英國哈里王子與夫人梅根早前在專訪大爆王室秘聞，雙方關係破裂，哈里返國參加爺爺菲臘親王喪禮時更遭冷待。前英國王室作家表示，認為哥哥威廉王子及父親王儲查理斯覺得哈里專訪中的言論太過分，特別是針對大嫂凱特的批評，難以原諒哈里，在短時間內修補關係。

【英國王室】返國奔喪被冷待 哈里後悔退出及做專訪？ 【下一頁】

【英國王室】夏洛特6歲生日 與威廉餅印一樣 【下一頁】

曾有消息指，哈里在完成菲臘親王喪禮後返回美國前，並未與王室改善關係。前王室作家查理.雷（Charlie Rae）認為，哈里與王室重修舊好的機會渺茫，不覺得威廉（Prince William）及查理斯（Prince Charles）會輕易原諒哈里，由其是梅根針對凱特的批評在他們看來太過分，甚至可能已經超出可接受。

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而且，查理.雷不明白為何哈里回國參加喪禮時。對其他王室成員冷待自己感到驚訝，甚至有人不肯正眼看哈里。查理.雷指哈里先背叛王室，不受王室歡迎理所當然，情況如普通人無異。查理.雷更聲稱，認為哈里目前在美國其實不如他所言的理想，感覺似一隻受到驚嚇的小白兔，相信惶恐的感覺不會輕易消失。

責任編輯：吳漢培

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