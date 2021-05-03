  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫藥股】生物醫藥股花多眼亂 邊隻可以長綫持有?

股市 13:30 2021/05/03

分享：

上月底藥明生物 （02269） 大股東再配股，套現最多13億美元（約105億港元）。獨立股票人盧嘉偉認為，藥明生物屬於可長綫持有的股份，近期股價雖然窄幅波動，但每當股價向下便見資金流入支持，如有貨可以繼續持有，倘跌穿100元則可考慮沽出部分。

盧嘉偉又指，生物醫藥行業前景佳，但散戶往往難以辨識哪些藥品具發展潛力，而藥明生物的業務模式，主要是承包藥品研發的過程，即使未有研發成果仍可賺取利潤，故看好藥明生物可長綫持有。



同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

股票 經濟 醫藥股 香港經濟日報 配股

上一篇文章

【芯片大戰】台積電劉德音：美國應增芯片科研而非設廠　不評論「矽盾」能保台灣安全

下一篇文章

【港股市況】恒生指數5月開局午後跌逾400點　滙豐回吐逾3%、友邦跌逾2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）