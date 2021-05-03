【醫藥股】生物醫藥股花多眼亂 邊隻可以長綫持有?

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上月底藥明生物 （02269）
大股東再配股，套現最多13億美元（約105億港元）。獨立股票人盧嘉偉認為，藥明生物屬於可長綫持有的股份，近期股價雖然窄幅波動，但每當股價向下便見資金流入支持，如有貨可以繼續持有，倘跌穿100元則可考慮沽出部分。
盧嘉偉又指，生物醫藥行業前景佳，但散戶往往難以辨識哪些藥品具發展潛力，而藥明生物的業務模式，主要是承包藥品研發的過程，即使未有研發成果仍可賺取利潤，故看好藥明生物可長綫持有。
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