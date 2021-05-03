19歲Billie Eilish談性剝削：我嘅同齡人都遇過（多圖）

19歲美國樂壇新星Billie Eilish一向以怪誕形象示人，早前卻換上一身性感造型登上《Vogue》雜誌封面。Billie Eilish接受訪問時直言性剝削問題十分嚴重，指與她同齡的人都曾遭性剝削。Billie Eilish更表示自己選擇這一身性感造型，是要證明人展示身體不代表外界可不尊重他們。

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Billie Eilish接受《Vogue》訪問，並為新歌《Your Power》做宣傳。她的新歌提及未成年人與成年人之間的虐待關係。她表示這首歌並非只是描述個別事件，形容同齡人遇到性剝削是非常普遍的事，幾乎每個人都會遇到。

Billie Eilish表示她認識的女性當中，所有人都曾經遇到很奇怪或糟糕的經歷，男性也無法倖免，尤其是男孩經常會被佔便宜。

她更不滿地控訴：

無論你是誰、生活如何、處境如何、有多堅強和聰明、有誰與你在一起，這些都無關重要。你可以隨時被佔便宜。 （It doesn’t matter who you are, what your life is, your situation, who you surround yourself with, how strong you are, how smart you are. You can always be taken advantage of.）

Billie Eilish指出不少女性都堅強及充滿自信，但卻發現自己成為性剝削的受害者，形容這種處境使人尷尬、難堪和洩氣。

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另外，一向愛以寬鬆衣著示人的Billie Eilish，這次刻意選擇一身性感裝束。她坦言服裝造型和拍攝風格都是親自構思，要展現人對身體的自主性。

Billie Eilish更表示：

無論你是否展示自己的身體或肌膚，外界都不應為此減低對你的尊重。 （Showing your body and showing your skin – or not – should not take away any respect from you.）

她強調只要自己感覺良好，人們絕對有權選擇穿一件寬鬆的衣服，或者是接受整容手術，無需在意外界的批評。

Billie Eilish於2019年發表首張專輯《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》就廣受好評。她於2020年首次獲格林美獎提名，已經橫掃年度專輯、年度歌曲、最佳新人、年度製作等多個獎項，成為格林美史上包辦4大獎項的最年輕得主。

責任編輯：鄭錦玲