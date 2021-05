19歲Billie Eilish談性剝削：我嘅同齡人都遇過（多圖）

19歲美國樂壇新星Billie Eilish一向以怪誕形象示人,早前卻換上一身性感造型登上《Vogue》雜誌封面。Billie Eilish接受訪問時直言性剝削問題十分嚴重,指與她同齡的人都曾遭性剝削。Billie Eilish更表示自己選擇這一身性感造型,是要證明人展示身體不代表外界可不尊重他們。

Billie Eilish接受《Vogue》訪問,並為新歌《Your Power》做宣傳。她的新歌提及未成年人與成年人之間的虐待關係。她表示這首歌並非只是描述個別事件,形容同齡人遇到性剝削是非常普遍的事,幾乎每個人都會遇到。

Billie Eilish表示她認識的女性當中,所有人都曾經遇到很奇怪或糟糕的經歷,男性也無法倖免,尤其是男孩經常會被佔便宜。

她更不滿地控訴:

無論你是誰、生活如何、處境如何、有多堅強和聰明、有誰與你在一起,這些都無關重要。你可以隨時被佔便宜。

(It doesn’t matter who you are, what your life is, your situation, who you surround yourself with, how strong you are, how smart you are. You can always be taken advantage of.)