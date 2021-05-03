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【芯片大戰】Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

股市 12:35 2021/05/03

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Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

英特爾（Intel，美：INTC）新行政總裁Pat Gelsinger接受外電訪問時指，全球芯片短缺可能會持續數年，而因應近期全球多國車廠都因為欠缺車用芯片而減產，Gelsinger稱，Intel 目前未製造任何車用芯片，但現時正改造部分工廠回應車用芯片需求，但最少需時數個月。

Gelsinger指，新冠病毒疫情凸顯全球芯片供應的脆弱，同時無法快速應付需求突然改變，主要原因是芯片製造廠的建立、改良和維持成本相當高昂，一家大型芯片製造廠投資額可達100億美元。

報道指全球約有25家芯片製造企業可製高階芯片，Gelsinger補充，美國只佔其中一家，而目前全球有75%芯片是在亞洲製造，25年前美國生產全球約37%的芯片，最新只佔12%。他表示，英特爾正游說美國復興本土芯片製造行業，包括提高津貼、稅務減免，如同台灣、新加坡和以色列的做法。

英特爾Intel行政總裁：新工廠興建需時 料全球芯片供應短缺將持續兩年 ​​​​​，可見【下一頁】

不過，英特爾屢被批評近年用於回購股份的金額遠超研發開支，Gelsinger回應稱，由他掌舵後，英特爾不會如以往專注於回購，也坦言相對台積電、三星等亞洲頂級晶圓代工廠，英特爾目前未具備最頂尖的芯片製程技術，他揚言：

我相信我們需要數年時間，而我們會追上去的

（We believe it's gonna take us a couple of years and we will be caught up. ）

英特爾近期包括斥資200億美元在亞利桑那州興建兩家晶圓製造廠，是英特爾歷來最大額投資。

英特爾於2000年代未有興趣參與iPhone的微型芯片供應，令蘋果轉向台積電要求供貨，被視為兩家具晶圓製造能力的芯片企業發展分差點。台積電目前已量產5納米製程的芯片，而英特爾今年才量產10納米製程芯片。

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編輯：麥德銘

美股 iPhone 亞利桑那 台積電 晶片 英特爾（Intel，美：INTC） Intel

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