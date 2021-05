【芯片大戰】Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

英特爾(Intel,美:INTC)新行政總裁Pat Gelsinger接受外電訪問時指,全球芯片短缺可能會持續數年,而因應近期全球多國車廠都因為欠缺車用芯片而減產,Gelsinger稱,Intel 目前未製造任何車用芯片,但現時正改造部分工廠回應車用芯片需求,但最少需時數個月。

Gelsinger指,新冠病毒疫情凸顯全球芯片供應的脆弱,同時無法快速應付需求突然改變,主要原因是芯片製造廠的建立、改良和維持成本相當高昂,一家大型芯片製造廠投資額可達100億美元。

報道指全球約有25家芯片製造企業可製高階芯片,Gelsinger補充,美國只佔其中一家,而目前全球有75%芯片是在亞洲製造,25年前美國生產全球約37%的芯片,最新只佔12%。他表示,英特爾正游說美國復興本土芯片製造行業,包括提高津貼、稅務減免,如同台灣、新加坡和以色列的做法。

不過,英特爾屢被批評近年用於回購股份的金額遠超研發開支,Gelsinger回應稱,由他掌舵後,英特爾不會如以往專注於回購,也坦言相對台積電、三星等亞洲頂級晶圓代工廠,英特爾目前未具備最頂尖的芯片製程技術,他揚言:

我相信我們需要數年時間,而我們會追上去的

(We believe it's gonna take us a couple of years and we will be caught up. )