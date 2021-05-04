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想對社會兼荷包負責？聯博專家分享ESG投資致勝之道

iMoney智富 11:00 2021/05/04

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近年環境、社會和公司管治（Environment, Social and Governance, ESG）成為炙手可熱的投資方向之一，但到底應如何入手這個相對較新的概念？今次專訪聯博可持續趨勢股票投資總監Daniel C. Roarty，拆解ESG投資中「含金量」較高的投資主題。

聯合國提出的責任投資原則(PRI, Principles for Responsible Investment)，已獲全球超過1,800間金融機構聯署支持，ESG亦成為投資熱話，根據晨星（Morningstar）的研究顯示，去年全球流入可持續基金的資金規模創歷史新高，截至去年底管理資產超過1.65萬億美元。要在環球股市有效尋寶已不是易事，要清晰定義ESG對投資流程的影響，更是難上加難。聯博在負責任投資方面稱得上是專家，在環球擁有超過200人的研究團隊，物色金融、醫療、能源、科技及通訊等投資機會。Daniel分享指，要做到負責任投資，不應只是如以往撇除一些非ESG的行業如煙草或賭博，而是採取更主動的方式，發掘清晰的投資主題。

參考聯合國目標尋找「常勝將軍」
「要有對可持續的清晰的定義，要了解投資流程如何納入ESG因素，明白與公司管理層互動的重要影響，才能真正做到兼顧回報與創造正面的社會及環境影響。」Daniel補充指：「聯合國早前定立17個可持續發展目標，勾畫對2030年世界的願景。在17個目標下，設有169個具體目標，並獲得全球193個國家的認可及支持。我認為這是對可持續投資極具價值的參考。」早前有研究指要達到以上目標，全球要在未來15年投入90萬億美元，高於去年全球GDP的總量，其中不少資金更將來自私營領域而非政府，可見這股投資新趨勢勢不可擋。

Daniel提醒，實現部分目標或將主要依賴政府政策，因此找准能推動可持續發展的產品及服務是對投資者的重要考驗，聯博認為169個目標之中，只有約一半目標涉及私人資本，可以從中發掘投資機會：「我們發現有140項產品及服務有助實現可持續發展目標，然後確立投資範圍，在全球超過10億美元市值的公司之中尋寶，篩選出2,500隻股票，經過深入研究及評估，最終投資30至60間基本面較好、盈利有增長前景又符合上述提及可持續發展目標的公司。」

ESG既有付出亦有回報
不少人對ESG投資的存在誤解，聽到ESG就認為是只有付出沒有回報，只是為了遠大的目標而花錢，或者與一般投資者遙不可及。

根據晨星（Morningstar）的研究，近年ESG投資回報跑贏傳統市場，以香港證監會認可的綠色基金和ESG基金為例，去年平均回報達到28.7%，而整體股票基金同期表現只有19.2%，前者三年及五年年度化回報分別達到12%及14.1%，同樣勝於後者的7.3%及12.7%回報。

Daniel補充指，ESG表現會影響公司的盈利表現，但投資者不宜只看ESG而不理會風險管理：「我們在十分注重平衡風險與回報，會審慎研究股票的預期回報潛力和判斷重大風險，而通常回報與風險差異越大的股票，吸引力越大。」

三大主題貼近日常生活

現時，Daniel操盤的聯博環球可持續趨勢策略主要聚焦三大主題，包括氣候（Climate）、公共衛生（Health）及賦權（Empowerment），與這些主題相關的投資趨勢早已興起，並受到投資者密切留意。以氣候主題為例，環保是其中一條主綫，而現時膠樽及廢物回收面對很多難題，包括需要大量人手、員工安全及衛生等，單靠政府及非牟利團體根本不足以解決問題。然然有一間全自動化的回收企業，應用感應器對不同材質進行分類，由收集到分類都不需經過人手，更生產智能收集機鼓勵消費者參與，提高效率又符合環球減廢的大趨勢。這種具備專業技術，發展成熟又符合可持續發展趨勢的優質公司，正是Daniel會留意的投資目標。

健康主題方面，Daniel亦會關注創新的醫療科技。例如在疫情期間，有公司因應居家隔離的需求，推出新冠肺炎檢測貼片，通過檢測患者咳嗽、心跳等指標，遠程監測病情變化，這種新技術未來更有望應用於其他病情的遠程監測。這些公司的新技術和產品有助解決環球正面臨的巨大的健康問題，未來的業務發展前景十分亮麗。

Daniel解釋，經濟和社會發展導致社會各個層面均出現邊緣化的情況，而賦權主題關注的公司，是能通過通訊科技、金融科技以及教育及就業服務等，推動就業增長、消除貧窮、促進金融普惠，促進社會的可持續發展。這個主題關注的領域更加廣泛，例如現在網上購物及做生意已成為流行趨勢，而綫上付款及交易則會涉及多個平台，更需要跨地域、多貨幣的解決方案，那些提供創新金融技術，能支持多元支付方式及貨幣的網上支付公司，更有機會受到消費者和企業客戶青睞。

各地實地考察確保可信性
ESG投資要取得成功，絕不能單靠看財務報表數字或離地研究。Daniel分享過去研究團隊曾實地考察中國、印度、印尼、南非、墨西哥等地，從基層著手研究各地面臨的最大挑戰和投資機遇。「我們與公司管理層積極互動和會面，同時更會通過實地考察，掌握第一手資訊，從而了解該企業提供的方案或產品，是否行之有效，或具有長遠發展的前景。」

資料來源：聯博，截至: 2021年5月3日
本文所載資料為 AllianceBernstein L.P.或其聯屬公司之觀點，截至本公佈日期，相信相關資料來源乃屬可靠。投資涉及風險。AllianceBernstein L.P.對任何資料的準確性不發表任何聲明或保證。並不保證本材料所載任何預測、預計或觀點將會實現。過往表現不保證未來的業績。本文所示觀點於本公佈日期之後可能隨時發生變化。本文僅供參考，並不構成投資建議。AllianceBernstein L.P 不提供稅務、法律或會計建議。其不會考慮投資者個人的投資目標或財務狀況；在作出任何決定之前，投資者應就其個別狀況諮詢適當的專業人士。本文不得被視為銷售或推廣材料，或購買或出售AllianceBernstein L.P.或其聯屬公司所發起之任何金融工具、產品或服務的要約或招攬。AllianceBernstein® 及AB標誌為注冊商標及服務標記，須獲得其擁有人AllianceBernstein L.P.的批准方可使用。香港讀者謹請留意：本文未經證券及期貨事務監察委員會審核。本文之發行人為聯博香港有限公司。本文觀點不構成研究、投資意見或交易建議，且未必代表聯博投資組織者團隊的觀點。© 2021 AllianceBernstein L.P.

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