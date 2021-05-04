【美股開市】科技股沽壓沉重　納指跌逾300點　FAANG跌逾1至3%（不斷更新）

美股開市下滑，科技股愈跌愈有，美國十年期債息持續走低，報1.55厘，市場關注美國財長耶倫（Janet Yellen）本港周三凌晨4時接受《華爾街日報》訪問。納指跌2.2%或301點；標指跌47點或1.1%；道指跌254點或0.7%。蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）跌超3%。美國3月貿易赤字上升5.6%，達到744億美元，創新高，亦高於市場預期，因國內需求強勁帶動進口顯著上升。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股業績】輝瑞首季業績勝預期 新冠疫苗貢獻收入35億美元 料全年疫苗收入260億美元

【儲局官員】紐約儲行行長：當前數據遠不足令儲局改變幣策立場

即市走勢︰

【22：53】納指跌2.2%或301點；標指跌47點或1.1%；道指跌254點或0.7%。

【22：17】科技股愈跌愈有，中小型科技股、SaaS股跌幅更深，Twilio（美：TWLO）跌6.5%，Palantir（美：PLTR）及Square（美：SQ）跌約4%。

【22：07】納指跌幅擴至2%，道指跌239點，標指跌43點。

【21：30】道指跌90點，報34023點，納指跌0.9%，報13770點，標指跌19點，報4173點。

【19：50】美股期貨跌勢加劇，道指期貨跌90點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌16點。

【17：30】道指期貨跌27點，報33981點；標指期貨跌8點，報4177點；納指期貨跌50點或0.36%，報13740點。

【12：21】道指期貨跌57點，報33950點；標指期貨跌11點，報4185點；納指期貨跌52點或0.4%，報13737點。

【12：00】微軟（美：MSFT）共同創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）宣布離婚，結束長達27年的婚姻關係。

Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻 長女發文回應（附圖片故事）

【Bill Gates離婚】蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高

【10：40】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人 巴郡AB價盤後表現分歧

【08：50】eBay︰對接受加密貨幣付款持開放態度 並研究引入NFT

【08：30】以太幣再創新高 創立人成最年輕加密億萬富翁

【07：30】美股個別發展，美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ； 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。

==以下4月28日（周三）股市==

美股5月開局造好，三大指數高開後，道指早段升346點，收市升238點，收報34113點，納指衝高回落，曾升0.6%，收市倒跌0.5%，收報13895點，成份股Tesla跌3.5%，亞馬遜跌2.3%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

美國4月Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值為60.5，遜市場預期的60.7，前值為60.6，美國4月ISM製造業指數錄得60.7，遠低於市場預期的65。今年3月則錄得64.7。另外，美國3月營建支出按月升0.2%，低於市場預期的1.6%。美國十年期債息一度跌穿1.6厘，其後在1.6厘反覆。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【大行看法】富國銀行：科技股或即將面臨大規模拋售 投資者未意識通脹麻煩

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果 持有市值遠超其他股票

【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人

即市走勢︰

【04：00】道指收市升238點，收報34113點，標指升0.3%，收報13895點，納指倒跌0.5%，收報13895點。

【03：01】道指走勢維持強勁， 暫升293點或0.9%，報34167點；納指沽壓仍在，暫跌41點或0.3%， 報13921點；標指升21點或0.5%，報4202點；美10年期債息跌逾1.9點子， 暫報1.6065厘， 即市曾高見1.6527厘

【02：32】紐約 6月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.80%，報64.49美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收跌1.00美元，跌幅1.46%，報67.56美元。

【02：07】道指上升動力保持，暫漲286點或0.8%， 報34161點；納指跌45點或0.3%， 報13917點；標指升15點或0.4%， 報4196點；Tesla即市最多跌逾4%， 暫跌3.88%， 報681.81美元

【01：39】紐約 6月黃金期貨收漲1.4%，報1791.80美元。

【01：15】Bitstamp數據顯示，以太坊刷新歷史高位至3,300美元，日內漲幅超過11%，今年以來累漲近350%；比特幣目前漲逾2%，交投於57,800美元水平。

【00：51】道指升幅略收窄， 暫升279點或0.8%， 報34154點；納指跌66點或0.5%， 報13895點；標指升13點或0.3%， 報4194點

【00：01】道指維持約300點升幅，暫升301點或0.9%， 報34176點；納指跌幅略收窄，暫跌43點或0.3%，報13918點；標指升18點或0.4%，報4199點；美滙指數在90至91區間上落， 暫跌0.3%， 報90.98；現貨金造好，有機挑戰1800美元關， 暫升1.3%報1792.78美元， 即市曾升1.6%高見1797.98美元

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla ， 美：TSLA）股價受壓，跌3.6%貼近即市最多3.7%跌幅

【23：49】美國10年期債息升至1.618%，較日低回升超4個基點，收復美國製造業PMI數據公布後全部跌幅

【23：26】道指升308點，標指升12點，納指跌0.5%或67點，報13894點。

【22：35】道指升315點，報34189點，納指升0.4%，標指升25點。BioNTech（美：BNTX）升逾7%，報201.2美元，Moderna亦升5%，報187.67美元。

【21：45】道指升逾200點，現升262點，報34137點，納指升0.2%。

【21：30】美股開市，道指升193點，報34068點，納指升0.5%，報14029點，標指升23點，報4204點。

【20：51】美股開市前，道指期貨升192點，標指期貨升22點，納指期貨升62點或0.5%。

【17：58】道指期貨升135點，標指期貨升12點，納期升10點或0.1%。

【17：55】歐洲主要指數偏軟，德國DAX指數現升13或0.1%，法國CAC40指數跌6點或0.1%。

【16：16】道指期貨升182點，報33949點；標指期貨升20點，報4194點；納指期貨升45點或0.3%，報13895點。

【16：00】郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone 料出貨量達1500萬至2000萬部

【15：45】Tesla擬擴充政府關係團隊 加強與內地監管部門的聯繫

【15：10】美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約 亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

【12：57】Intel遭批回購多於研發開支 新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。

【11：25】以太幣升越3000美元、比特幣重上58000 著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

【11：20】內地互聯網保險平台水滴今起建簿 集資最多27.9億元、周五掛牌

【08：25】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍 巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

【07：45】耶倫︰拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力 分8至10年實施

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩