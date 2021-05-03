【美股期貨】道指期貨回穩升117點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上科企業績參差，美股上周五下跌，至於美股期貨周一於亞洲時段回穩，道指期貨升117點，納指期貨升近0.2%。美國今日將公布4月Markit製造業採購經理人指數終值、4月ISM製造業採購經理人指數。

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即市走勢︰

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【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。

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【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

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責任編輯︰梁浩碩