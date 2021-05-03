【美股期貨】道指期貨回穩升117點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

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澳洲政府據報重新檢視 達爾文港口中資99年租約
市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上科企業績參差，美股上周五下跌，至於美股期貨周一於亞洲時段回穩，道指期貨升117點，納指期貨升近0.2%。美國今日將公布4月Markit製造業採購經理人指數終值、4月ISM製造業採購經理人指數。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【12：57】Intel遭批回購多於研發開支 新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年
【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。
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【07：45】耶倫︰拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力 分8至10年實施
【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。
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責任編輯︰梁浩碩