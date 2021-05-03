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【美股期貨】道指期貨回穩升117點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

股市 12:23 2021/05/03

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市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上科企業績參差，美股上周五下跌，至於美股期貨周一於亞洲時段回穩，道指期貨升117點，納指期貨升近0.2%。美國今日將公布4月Markit製造業採購經理人指數終值、4月ISM製造業採購經理人指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果　持有市值遠超其他股票

即市走勢︰

【12：57】Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。

【11：25】以太幣升越3000美元、比特幣重上58000　著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

【11：20】內地互聯網保險平台水滴今起建簿　集資最多27.9億元、周五掛牌

【08：25】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

【07：45】耶倫︰拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力　分8至10年實施

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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