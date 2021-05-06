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【美股期貨】英國央行維持利率不變符預期　道指期貨升34點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

股市 19:09 2021/05/06

分享：

美國財長耶倫澄清加息言論，儲行官員亦紛紛重申鴿派立場，美股期貨今早於亞洲時段欠方向，道指期貨升39點，納指期貨升0.2%。英國今日將公布議息結果，美國將公布上周初領失業救濟人數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【19：01】英國央行公布議息結果，維持基准利率0.1%不變，資產購買規模維持8950億英鎊不變，符合市場預期。英國央行指，將放緩每周買債步伐，預計買債將持續至2021年尾。

【18：19】道指期貨升39點，納指期貨升0.2%，標指期貨升5點。歐股微升，德股升0.07%，法股跌0.03%，英股升0.2%。

【12：46】道指期貨升5點，報34123點；標指期貨跌2點，報4157點；納指期貨跌12點或近0.1%，報13478點。

【12：40】Uber首季收入29億美元遜市場預期　股價盤後跌近半成

【11：45】瑞信傳年內在亞太地區增聘超過100人 尋求增亞洲收入佔比至25%

【11：05】白宮料不動用「國防生產法」應對汽車晶片短缺　傳台積電在美擬3年建6晶圓廠

【09：00】亞馬遜貝索斯減持套現約25億美元　將進一步減持

【07：30】美國財長耶倫澄清加息言論，儲行官員亦紛紛重申鴿派立場，道指收市升97點，報34230點；標普500指數漲2點，報4167點；納指跌51點或0.37%，報13582點。

 

==以下5月5日（周三）股市==

美股三大指數個別發展，道指收市升97點，收報34230點，創新高，標指升0.1%，收報4167點，納指跌0.4%，收報13582點。美銀報告指，其對冲基金客戶正不遺餘力地沽貨，4周平均資金流向顯示，對冲基金淨沽出資金量，接近2008年水平，對冲基金力沽通訊服務及IT類股份，什麼人買？零售投資者成為惟一接貨的力量，已連買10周。對冲基金有何憂慮？正在憂慮周五公布的就業報告，或反映勞工市場強勁，儲局有可能減買債。

即睇美股收市：

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美國財長耶倫為加息言論降溫，澄清沒有對利率水平作出預測或建議。

美國公布4月ADP就業人數增74.2萬，遜預期，4月ISM非製造業PMI為62.7，亦低於市場預期的64.1，前值為63.7。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美國經濟】耶倫為加息言論降溫　澄清無預期刺激經濟措施必然會導致加息

【美國經濟】美國4月ADP私人就業職位增74.2萬　遜預期　一文看清ADP數據

【中歐關係】歐盟暫停確認歐中投資協定 　擬制定戰略減少對華依賴（第二版）

【聯儲局言論】紐約行長威廉斯﹕聯儲局維持買債 　沒有令金融市場失衡

即市走勢︰

【04：00】道指收市升97點，收報34230點，創新高，標指升0.1%，收報4167點，納指跌0.4%，收報13582點。

【02：46】道指暫升177點或0.5%， 報34310點，午市道指最高上漲至34325.08點，升192點或0.6%，再創即市新高紀錄；納指升0.1%，標指升0.4%

【02：33】紐約原油期货6月合约收跌0.06美元，跌幅0.09%，收報65.63美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.08美元，漲幅0.12%，報68.96美元

【02：00】道指維持逾百點升幅，暫升161點或0.5%，報34294點，道指早段曾刷新即市新高，最多升162點至34295點；納指升0.3%， 標指升0.4%

【01：49】福特汽車股價暫漲1.2%，該公司日前報告稱，4月份美國銷量增長64.8%，其中電動汽車銷量增長262%。

【01：42】紐約6月黃金期貨收漲0.5%，報1784.30美元。

【01：29】10年期美債收益率刷新日低至1.583厘

【01：20】紐約期油跌幅達0.5%，報65.33美元，此前一度漲超1.5%。

【01：00】道指升幅略見收窄， 暫升108點或0.3%， 納指升0.2%， 報13658點；標指升0.4%， 報4180點

【00：44】福特汽車表示，由於芯片短缺，芝加哥組裝廠、密执安州的平岩組裝廠將在5月17日和24日停工數周 ； 福特股價曾最多升近1.5%， 暫升0.9%

【00：06】道指升150點或0.4%，報34283點；納指升84點或0.6%， 報13718點；標指升20點或0.5%， 報4184點

【23：46】道指漲約160點，續創即市紀錄新高報34293點。納指漲0.52%，標指漲0.47%。道指成分股中，雪佛龍漲逾3%，陶氏化學漲逾2%，卡特彼勒、耐克、高盛、蘋果、摩根大通、默克漲逾1%。

【23：20】【中歐關係】歐盟擬半導體等6領域 減少對中國等依賴

【23：16】道指回升，標指升0.3%，納指升0.5%。

【22：47】在一名兒童死亡及70人受傷後，健身器材公司Peloton（美：PTON）宣布回收Tread+及Tread跑步機，涉及12.5萬部，並承認此前拒絕消費者產品安全委員會的回收要求是錯誤的。該公司股價一度跌8%。

【22：43】道指跌29點，報34103點；標指升10點，報4171點；納指升63點或0.5%，報13696點。

【22：02】4月ISM非製造業PMI為62.7，低於市場預期的64.1，前值為63.7。

【21：53】美國4月IHS Markit 服務業採購經理人指數（PMI）為64.7，比市場預測63.1為高，前值為63.1。

美國4月IHS Markit 綜合採購經理指數（PMI）為63.5，比市場預測62.2為高，前值為62.2。

【21：30】道指開市升71點，報34204點；標指升18點，報4183點；納指升95點或0.7%，報13729點。

【20：42】道指期貨升81點，納期升0.7%，標期升15點。

【20：41】【Dogecoin】狗狗幣今年狂飈140倍　拆解狗狗幣急升三大原因

【20：40】【狗狗幣研報】狗狗幣曾炒上0.69美元、現升4成 　加密投行：狗狗幣有「很強的基本面」

【18：31】道指期貨升100點，納指期貨升0.6%，標指期貨升16點。美國10年期債息現報1.6厘。國際油價造好，紐約期油及布蘭特期油升逾1%，分別報每桶66.53及69.75美元。

【12：24】道指期貨升84點，報34104點；標指期貨升11點，報4169點；納指期貨升45點或0.3%，報13570點。

【11：45】美國據報提議G7協調對抗中國經濟脅迫　會議料提及香港議題

【10：45】【美國制裁】拜登政府據報考慮修改中國軍方企業投資禁令

【08：05】美商務部長︰美國應自產三成尖端芯片免依賴中、台　短綫促台企提供更多芯片

【07：30】美財長耶倫（Janet Yellen）暗示利率可能需要溫和上調，以阻止經濟過熱。加息憂慮重燃，道指一度瀉347點，收市倒升，收報34133點，升19點；標指收報4164點，跌28點；納指收報13633點，跌261點或1.9%。

 

==以下5月4日（周二）股市==

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示利率或要小幅上調，令經濟不致過熱，科技股一度急挫，不過，耶倫已非聯儲局主席。納指收市跌幅收窄至1.9%，收報34133點，標指跌0.7%，收報4164點，道指仍升19點，收報34133點。蘋果（美：AAPL）跌3.5%，Nvidia跌3.3%，coinbase跌4.6%。數據方面，美國公布3月貿易赤字上升5.6%，達到744億美元，創新高，亦高於市場預期，因國內需求強勁帶動進口顯著上升。

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焦點新聞︰

【美股業績】輝瑞首季業績勝預期　新冠疫苗貢獻收入35億美元　料全年疫苗收入260億美元

【儲局官員】紐約儲行行長：當前數據遠不足令儲局改變幣策立場

即市走勢︰

【04：00】納指收市跌1.9%，收報34133點，標指跌0.7%，收報4164點，道指仍升19點，收報34133點。

【03：01】道指尾市略見回穩， 跌幅收窄至不足百點，惟納指仍急挫逾300點。原材料板塊逆市升逾2.3%， 能源及醫療保健股亦漲逾0.7%， 工業股升0.5%， 金融股升0.3%， 蘋果跌逾3.8%， 稍好於早段急挫4.4%

【02：38】紐約6月原油期貨收漲1.2美元，漲幅1.86%，報65.69美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲1.32美元，漲幅1.95%，報68.88美元

【02：34】紐約6月黃金期貨收跌0.88%，報1776美元。

【02：11】美股郵輪股、航空股全綫下跌，嘉年華郵輪跌逾5%，皇家加勒比郵輪跌4.37%，挪威郵輪跌3.75%，達美航空跌超5%，東方航空、夏威夷航空跌4.8%，美國聯合航空跌4.13%。

【01：16】道指跌幅收窄， 暫跌107點或0.3%， 收復大部分早前急瀉347點的失地；惟納指沽壓仍重，暫挫341點或2.5%， 較早前即市大跌409點或2.9%略為收窄； 標指跌51點或1.2%， 報4140點

【01：06】蘋果跌幅擴大至4.4%， 刷新即市低位報126.7美元

【23：28】恐慌指數VIX升至3月25日以來新高，報21.85。

【23：28】美國財長耶倫（Janet Yellen）暗示要加息，防止經濟不會過熱，納指跌360點或2.6%，蘋果、Tesla、谷歌悉數跌逾3%。

【22：53】納指跌2.2%或301點；標指跌47點或1.1%；道指跌254點或0.7%。

【22：17】科技股愈跌愈有，中小型科技股、SaaS股跌幅更深，Twilio（美：TWLO）跌6.5%，Palantir（美：PLTR）及Square（美：SQ）跌約4%。

【22：07】納指跌幅擴至2%，道指跌239點，標指跌43點。

【21：30】道指跌90點，報34023點，納指跌0.9%，報13770點，標指跌19點，報4173點。

【19：50】美股期貨跌勢加劇，道指期貨跌90點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌16點。

【17：30】道指期貨跌27點，報33981點；標指期貨跌8點，報4177點；納指期貨跌50點或0.36%，報13740點。

【12：21】道指期貨跌57點，報33950點；標指期貨跌11點，報4185點；納指期貨跌52點或0.4%，報13737點。

【12：00】微軟（美：MSFT）共同創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）宣布離婚，結束長達27年的婚姻關係。

Bill Gates｜蓋茨夫婦離婚結束27年婚姻　長女發文回應（附圖片故事）

【Bill Gates離婚】蓋茨夫婦逾1300億美元財產如何分配？Jeff Bezos離婚後亞馬遜照創新高

【10：40】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人　巴郡AB價盤後表現分歧

【08：50】eBay︰對接受加密貨幣付款持開放態度　並研究引入NFT

【08：30】以太幣再創新高　創立人成最年輕加密億萬富翁

【07：30】美股個別發展，美國4月ISM製造業指數遜預期，惟投資者繼續憧憬經濟進一步復甦，道指收報34113點，升238點，升幅0.7%。標指收報4192點，升11點 ； 納指先升後跌， 納指收報13895點，跌67點，跌幅0.48%。

 

==以下5月3日（周一）股市==

美股5月開局造好，三大指數高開後，道指早段升346點，收市升238點，收報34113點，納指衝高回落，曾升0.6%，收市倒跌0.5%，收報13895點，成份股Tesla跌3.5%，亞馬遜跌2.3%。

即睇美股收市：

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美國4月Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值為60.5，遜市場預期的60.7，前值為60.6，美國4月ISM製造業指數錄得60.7，遠低於市場預期的65。今年3月則錄得64.7。另外，美國3月營建支出按月升0.2%，低於市場預期的1.6%。美國十年期債息一度跌穿1.6厘，其後在1.6厘反覆。

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焦點新聞︰

【大行看法】富國銀行：科技股或即將面臨大規模拋售　投資者未意識通脹麻煩

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果　持有市值遠超其他股票

【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人

即市走勢︰

【04：00】道指收市升238點，收報34113點，標指升0.3%，收報13895點，納指倒跌0.5%，收報13895點。

【03：01】道指走勢維持強勁， 暫升293點或0.9%，報34167點；納指沽壓仍在，暫跌41點或0.3%， 報13921點；標指升21點或0.5%，報4202點；美10年期債息跌逾1.9點子， 暫報1.6065厘， 即市曾高見1.6527厘

【02：32】紐約 6月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.80%，報64.49美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收跌1.00美元，跌幅1.46%，報67.56美元。 

【02：07】道指上升動力保持，暫漲286點或0.8%， 報34161點；納指跌45點或0.3%， 報13917點；標指升15點或0.4%， 報4196點；Tesla即市最多跌逾4%， 暫跌3.88%， 報681.81美元

【01：39】紐約 6月黃金期貨收漲1.4%，報1791.80美元。

【01：15】Bitstamp數據顯示，以太坊刷新歷史高位至3,300美元，日內漲幅超過11%，今年以來累漲近350%；比特幣目前漲逾2%，交投於57,800美元水平

【00：51】道指升幅略收窄， 暫升279點或0.8%， 報34154點；納指跌66點或0.5%， 報13895點；標指升13點或0.3%， 報4194點

【00：01】道指維持約300點升幅，暫升301點或0.9%， 報34176點；納指跌幅略收窄，暫跌43點或0.3%，報13918點；標指升18點或0.4%，報4199點；美滙指數在90至91區間上落， 暫跌0.3%， 報90.98；現貨金造好，有機挑戰1800美元關， 暫升1.3%報1792.78美元， 即市曾升1.6%高見1797.98美元

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla ， 美：TSLA）股價受壓，跌3.6%貼近即市最多3.7%跌幅

【23：49】美國10年期債息升至1.618%，較日低回升超4個基點，收復美國製造業PMI數據公布後全部跌幅

【23：26】道指升308點，標指升12點，納指跌0.5%或67點，報13894點。

【22：35】道指升315點，報34189點，納指升0.4%，標指升25點。BioNTech（美：BNTX）升逾7%，報201.2美元，Moderna亦升5%，報187.67美元。

【21：45】道指升逾200點，現升262點，報34137點，納指升0.2%。

【21：30】美股開市，道指升193點，報34068點，納指升0.5%，報14029點，標指升23點，報4204點。

【20：51】美股開市前，道指期貨升192點，標指期貨升22點，納指期貨升62點或0.5%。

【17：58】道指期貨升135點，標指期貨升12點，納期升10點或0.1%。

【17：55】歐洲主要指數偏軟，德國DAX指數現升13或0.1%，法國CAC40指數跌6點或0.1%。

【16：16】道指期貨升182點，報33949點；標指期貨升20點，報4194點；納指期貨升45點或0.3%，報13895點。

【16：00】郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone　料出貨量達1500萬至2000萬部

【15：45】Tesla擬擴充政府關係團隊　加強與內地監管部門的聯繫

【15：10】美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

【12：57】Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。

【11：25】以太幣升越3000美元、比特幣重上58000　著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

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【07：45】耶倫︰拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力　分8至10年實施

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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