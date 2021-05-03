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【美股市況】道指升300點　納指升0.4%　BioNTech升7%（不斷更新）

股市 22:39 2021/05/03

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美股5月開局造好，三大指數高開後，道指愈升愈有，現升300點。美國今日將公布4月Markit製造業採購經理人指數終值、4月ISM製造業採購經理人指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

 

焦點新聞︰

【大行看法】富國銀行：科技股或即將面臨大規模拋售　投資者未意識通脹麻煩

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果　持有市值遠超其他股票

【巴郡傳人】股神巴菲特欽點副手Greg Abel做接班人

即市走勢︰

【22：35】道指升315點，報34189點，納指升0.4%，標指升25點。BioNTech（美：BNTX）升逾7%，報201.2美元，Moderna亦升5%，報187.67美元。

【21：45】道指升逾200點，現升262點，報34137點，納指升0.2%。

【21：30】美股開市，道指升193點，報34068點，納指升0.5%，報14029點，標指升23點，報4204點。

【20：51】美股開市前，道指期貨升192點，標指期貨升22點，納指期貨升62點或0.5%。

【17：58】道指期貨升135點，標指期貨升12點，納期升10點或0.1%。

【17：55】歐洲主要指數偏軟，德國DAX指數現升13或0.1%，法國CAC40指數跌6點或0.1%。

【16：16】道指期貨升182點，報33949點；標指期貨升20點，報4194點；納指期貨升45點或0.3%，報13895點。

【16：00】郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone　料出貨量達1500萬至2000萬部

【15：45】Tesla擬擴充政府關係團隊　加強與內地監管部門的聯繫

【15：10】美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

【12：57】Intel遭批回購多於研發開支　新CEO：將改做法、芯片短缺持續數年

【12：17】道指期貨升117點，報33884點；標指期貨升12點，報4187點；納指期貨升23點或近0.2%，報13873點。

【11：25】以太幣升越3000美元、比特幣重上58000　著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

【11：20】內地互聯網保險平台水滴今起建簿　集資最多27.9億元、周五掛牌

【08：25】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

【07：45】耶倫︰拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力　分8至10年實施

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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