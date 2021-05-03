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【宅經濟】宅經濟持續火熱　任天堂擬上調Switch年產量至3000萬台

商業 12:22 2021/05/03

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為了滿足市場對遊戲設備的需求，任天堂宣布將Switch年產量上調至3000萬台，創下歷史新高紀錄。

宅經濟持續火熱，為了滿足市場對遊戲設備的需求，任天堂宣布將Switch年產量上調至3000萬台，創下歷史新高紀錄。

【AR遊戲】任天堂夥Pokémon GO開發商合作　開發AR遊戲

《日經新聞網》報道，Switch自2017年首推以來，截至去年底已售出約8000萬台，結合本財年的預計總銷量將達到1.1億台，超過Wii主機的銷量。除了動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）以及魔物獵人（Monster Hunter）等遊戲在疫下大熱，帶動Switch主機銷量大增外；另一方面，Switch的付費訂閱服務亦有助為該企帶來正面效益，訂閱者人數在一年內增加了一倍以上，截至去年9月達2600萬。

報道指出， 任天堂現計劃將Switch年產量上調至3000萬台，為了加快生產速度，該企已與多間零件供應商聯繫。不過，全球晶片供應仍然緊張，任天堂總裁Shuntaro Furukawa於2月時曾表示，目前暫時確保足夠的零件供應，但今年的需求超出預期，料個別產品有可能供不應求，不排除短期內也會持續受到晶片短缺影響。

【任天堂Switch】Switch中國銷量達100萬部　成功超越Sony、微軟？

責任編輯：蘇穎琪

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