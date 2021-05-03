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【HSBC滙豐】滙豐渣打股價回吐不用怕　3角度剖析兩者前景仍看好

股市 12:08 2021/05/03

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【HSBC滙豐】滙豐渣打股價回吐不用怕　3大方面分析兩者前景仍看好

HSBC滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 績後股價強勢告終。滙豐上周連升5日後，今日股價明顯回吐，跌逾3%，低見47.05元。渣打亦回落逾2%，低見54.85元。雖然滙豐及渣打股價回軟，投資界卻對兩者前景感樂觀，績後至少3間券商上調滙豐目標價，高盛亦調升渣打目標價。

滙豐及渣打盈利走出谷底，不得不提的是，滙豐及渣打目前資本水平均高於集團目標區間，市場更關注兩股提高股東回饋。美銀證券績後估計滙豐會加碼回饋股東，將提前至明年2月公布全年業績時，重啟總值15億美元的回購計劃。而摩根士丹利便將滙豐今年每股股息預測由0.22美元微升至0.24美元，預測股息率約4厘。

一文看清投行予滙豐目標價，詳見【下一頁】

淨息差及撥備是投資銀行股要關注的重點，滙豐及渣打管理層已作出樂觀預測，今年的撥備將大幅低於去年水平，而且相信淨息差已屆觸底水平，明年的淨利息收入升幅將更加明顯

不過，值得留意的是，滙豐轉型及重組計劃仍處初步階段，經營前景改善但並非完無風險因素，尤其是目前各國疫情仍未完全受控，全球經濟復元過程仍不充滿不確定性。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐向投行初級職員加薪　擬擴充人手以減輕工作量

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐連漲5日累升9%　高盛唱好渣打上調目標價至66元

 

編輯：趙穎妍、陳韻妍

港股 大行報告 渣打集團（02888） 目標價 滙豐控股（00005） 回購

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《泰晤士報》：中資買起英國 中港投資者持有1.45萬億英國資產、國企佔4700億

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