全球經濟復蘇前景樂觀 價值型投資可望反彈

投資者去年底開始對全球經濟復蘇日益樂觀，市場上調對經濟增長的預期，通脹亦將有所提高。另外，價值型投資將受惠於經濟重啟，而小型企業亦率先在經濟復蘇中扮演重要角色。儘管對週期性反彈的預期帶動市場氣氛，投資者應審慎衡量市場風險。

全球經濟增長加快，通脹升溫，宜審慎應對風險

經濟重啟釋放了被壓抑的需求，同時在寬鬆貨幣政策及美國政府額外財政支出的支持下，全球經濟預計增長加速，尤其是在今年下半年。另外，大宗商品價格上升以及央行政策容許通脹範圍擴大以促進勞動市場復甦，料全球通脹預期幅度將會上升。雖然美國政府進取的財政支出或存在隱憂，但美國經濟增長加强有利於全球各種週期性資產，其中亞洲及歐洲經濟將因而受惠。此外，投資者須留意的主要市場風險包括疫苗接種速度、新冠病毒變種、各國因經濟援助開支而加稅的可能性及地緣政治問題。

樂觀情緒促市場反彈 估值偏高風險或存在

自去年年底投資者對全球經濟復蘇前景感到樂觀，小型股旋即出現了拋物綫形反彈，由去年3月低位升逾100%（1）。由於小型企業對經濟增長敏感度較高，往往率先成為經濟復甦的火車頭，其顯著急升表現在市場中引人注意。同時，同樣高度依賴經濟增長軌跡的週期性價值股剛開始從去年的拋售中收復失地。雖然小型企業可能會持續受惠於美國的經濟重啟及刺激措施，但其繼續大幅上升的空間有限，而價值股極可能繼續受惠於經濟復甦、刺激措施、加息以及潛在的基建支出。價值股經過近十年表現遜於成長股後，或許這次週期性反彈可以收窄兩者之間的差距。

投資者堅定的樂觀情緒推動股市上行，標準普爾500指數較新冠疫情前高出20%以上（2）。雖然現時估值高企，部分板塊顯現泡沫迹象，例如比特幣、房地產及特殊目的收購公司，但投資者似乎不太重視風險因素。或許在債券收益率上升的情况下，除了投資股票別無他選，但不容忽視如零售投資者「遊戲驛站（GameStop）」逼空及大型私人家族公司Archegos Capital蒙受巨大損失等事件可能已動搖股票投資者的信心。最近的市場壞消息被視為個別事件，而市場估值繼續增加，但是類似事件觸發系統性拋售的風險日益升高。事實上，在加息、通脹以及稅收增加的威脅下，系統性風險或許早已存在。

靈活把握債券投資策略 價值型股票估值吸引

自去年3月股市在多重措施驅動下由低點強勁反彈後，股票經風險調整後的回報已減弱，所以相對於債券和現金，普徠仕的多元資產部門輕微減持股票。固定收益方面，我們偏好於對利率敏感度較低而對通脹敏感度較高的板塊。我們會以現金及靈活債券策略分散投資組合風險。在股票方面，我們較看好價值型資産，因其受惠于美國經濟刺激措施、較高利率及持續向好的經濟數據，所以其估值亦相對較為吸引。自去年3月股票從低位反彈並提供逾100%回報率以後，我們已減少增持小型股。雖然小型企業或會繼續受惠于積極的財政及消費者支出，但其部分行業的估值已不斷提高。

1.自2020年3月23日至2021年3月31日。小型股以羅素2000指數為定義。

2.自2020年2月18日至2021年3月31日。