《泰晤士報》：中資買起英國 中港投資者持有1.45萬億英國資產、國企佔4700億

▲ 英國《泰晤士報》報道，中港投資者持有約1.45萬億港元英國資產。

英國《泰晤士報》報道，中港投資者近年大舉買入英國資產，目前中港投資者持有英國基建、地產以及其他資產總值已經接近1350億英鎊，折合約1.45萬億港元，當中最少440億英鎊（約4700億港元）資產由中國國有資產買入。

報道指，目前中港買家200項投資中，超過80項是在2019年中英關係趨向緊張之後發生。近200家英國公司背後均有中資背景，中港團體或個人作為這些公司的控股股東或少數股東。

在英國100家最大型上市公司中，中國投資者持有接近570億英鎊（約6118億港元）的股份，其中包括匯豐 （00005） 49%股權，價值約450億英鎊（約4830億港元），其他投資包括跨國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）、石油公司蜆殼（Shell）和英國石油（BP），以及酒廠Diageo等。

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中國主權財富基金中投（CIC）在英國的投資組合則包括倫敦希思路機場10%股權，價值約16.5億英鎊（約177億港元），油氣公司Neptune Energy49%股權，價值13.7億英鎊（約147億港元），泰晤士水務公司（Thames Water）9%權益，價值12億英鎊（約129億港元），以及物流和倉儲公司Logicor的90%權益，價值97億英鎊（約1041億港元）。

此外，長和系創辦人、香港首富李嘉誠在英國持有近2400億港元資產。他除了購入價值63.46億英鎊的英國能源網絡外，亦有水務公司Northumbrian Water、釀酒廠Greene King、鐵路公司Eversholt等8項資產，合共價值約222億英鎊（約2383億港元），佔200項資產總值約16%。

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李錦記集團則持有價值13.5億英鎊的倫敦地標商廈The Walkie Talkie，以及價值3.7億英鎊的倫敦碼頭區（Docklands）一幢寫字樓。中渝置地在2017年以12億英鎊收購了Cheesegrater Tower。

報道指，相關資產價格只是買入時的估值，故目前由中港投資者合共持有的英國資產價值或遠超1350億英鎊。

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編輯：陳健婷