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英國解封後首音樂派對 5000人「無罩」同樂(多圖)

環球社會熱點 12:19 2021/05/03

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英國逐步放寬社交防疫措施，並計劃6月全面解除封城措施，希望回歸正常生活。英國利物浦市於上周五（4月30日）起、連續兩日舉行大型音樂派對，預料有約5,000人參與。參加者需出示有效的新冠病毒檢測證明，入場後無須戴口罩或保持社交距離。今次活動屬英國政府「活動研究計劃」一部分，為日後恢復舉辦大型活動試水溫。

英國擬於9月起 安排中學生接種輝瑞疫苗 【下一頁】

利物浦舉行全英國新冠肺炎疫情來首個大型音樂派對，連續兩日預料吸引約5,000人參加。當地設立大型帳篷作臨時派對場所，參加者只限利物浦市居民，而且需年滿18歲或以上，入場前要出示過去24小時的新冠病毒陰性檢測結果，而且於派對結束後，參加者亦要接受另一次病毒檢測，以監察新冠病毒會否傳播。

此外，即使派對以外的戶外地方，記者及商販都需在檢測後才能進場。 所有參加者進場後都無須戴口罩及保持社交距離，可以於大型室內地方享受活動，當晚主要演出者是獨立樂隊Blossoms。現場有標語提醒民眾，「為需要空間的人讓出位置」和「戴口罩是可以的」，不過現場似乎無人理會，更多人專心享受難得的「無罩」時光。

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英國擬將香港列入免隔離入境名單 【下一頁】

這項活動屬英國政府「活動研究計劃」（Event Research Programme）的一部分，讓科學家透過大型音樂派對，搜集並探討大型活動的傳播風險，以及通風和檢測等措施的成效。

責任編輯：郭麗明

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