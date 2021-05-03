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今日推介麗珠醫藥 | 江西銅業、港交所、中生製藥、中國飛機租賃、海爾智家最新部署（立即觀看）

股市 13:14 2021/05/03

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恒生指數中午收報28300點，跌424點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介麗珠醫藥 （01513） ，另亦會分析江西銅業股份 （00358） 、香港交易所 （00388） 、中國生物製藥 （01177） 、中國飛機租賃 （01848） 及海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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江西銅業（00358） 股票 海爾智家（06690） 中國飛機租賃（01848） 麗珠醫藥（01513） 中國生物製藥（01177） 石鏡泉 香港交易所（00388）

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