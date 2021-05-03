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【香港樓市】議員促放寬按揭成數壓測　余偉文：樓市輕微升溫、未見周期逆轉

宏觀解讀 15:20 2021/05/03

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立法會議員要求降按揭成數水平　余偉文：樓市周期無改變

金管局於立法會簡報工作，立法會議員石禮謙指香港去年二手住宅交易量較10年前減少逾半，認為金管局對銀行業住宅樓宇按揭要求高，應考慮放寬二手樓的按揭成數，帶動二手供應的同時促進市民置業。金管局總裁余偉文回應時重申，住宅樓市仍然平穩並見輕微升溫，未見周期改變，而按揭保險公司的按揭保險已令首置人士在購買800萬元或以下住宅，可造最多9成按揭。

石禮謙表示，除放寬首置客的按揭成數上限，若當局放寬二手樓的按揭成數，相信可以帶動更多二手樓供應及刺激經濟發展。另有議員謂，在目前的低息環境，金管局應檢討現行的壓力測試要求，減少因未能通過壓測而不能置業的人士。

1個月Hibor低見0.08厘 再創11年新低，可見【下一頁】

阮國恒：一、兩年不加息　不代表長遠無加息風險

余偉文回應時重申，金管局就按揭成數的限制是逆周期措施，一直有檢視實施情況，例如去年中便因應商用物業周期逆轉而放寬措施，但反觀住宅樓市暫時仍然平穩，所以一直維持現有的逆周期措施。

副總裁阮國恒補充，當局清楚聽到市場對取消或檢討壓力測試的聲音，但他指出目前新批按揭貸款的年期一般長達27年，「即使1、2年內利息唔升，但唔代表長遠無加息風險」，但當局會不斷檢討機制及理順空間。

金管局在文件中，引述差餉物業估價署數據指，香港第一季樓價上升2.2%，而市場領先數據亦顯示4月樓價微升，而首季一、二手整體住宅成交量按季升6.1%，近期一手新盤銷售暢旺，樓價輕微上升，因此認為樓市周期沒有改變。

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編輯：麥德銘

經濟 銀行 樓價 余偉文 香港金融管理局 立法會
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