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【SPAC】證監據報憂SPAC風險　料成功引港機會低

股市 11:26 2021/05/03

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【SPAC】證監據報憂SPAC風險　料成功引港機會低

美國掀起SPAC熱潮， 企業透過特殊目的收購公司（SPAC） 借殼上市大行其道。港府此前亦傳最快6月諮詢。惟本地報章引述消息人士報道，本港證監對SPAC抱有疑慮，業界多數亦估SPAC最終落地機會低。

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外電此前報道，美國證券交易委員會（SEC）落實加強監管SPAC，包括修訂對該等公司的會計指引，慎防SPAC過熱。報道指，本港證監會亦嗅到華爾街這股危險的氣息，對SPAC應否應引入本港存疑。證監會對此沒有作出回應。

股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題　Bitcoin令人作嘔【下一頁】

SPAC熱潮從美國吹至亞洲，此前新加坡率先放話研究引入SPAC上市機制。SPAC因上市成本低、籌備時間較短等優勢為市場所追捧。另一方面，愈來愈多名人跳上這架列車，引散戶跟風投資。美證交會正擬收緊監管，慎防SPAC過熱。

美國SEC擬收緊會計準則遏SPAC熱潮【下一頁】

過去幾個月來，監管機構不斷警告投資者並未完全了解與SPAC有關的潛在風險。此前有外電報道，SEC已就新指引接觸會計界人士，數百份新的SPAC申請可能會受到影響。

高盛受惠SPAC熱潮首季純利大增5倍　創11年來最佳季度表現【下一頁】

相關文章：【新股IPO】李澤楷旗下SPAC傳擬收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

【新股IPO】香港引入SPAC散戶更難玩？　馬時亨：落入無公信力團隊好大鑊

【SPAC】國信證券：港交所引進SPAC制度具戰略意義　為全球化戰略打好基礎

編輯：吳敏芳

 

 

港股 證監會 特殊目的收購公司（SPAC）

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