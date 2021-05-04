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【bitcoin】以太幣曾升越3500美元、比特幣報55000　著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

Hot Talk 22:30 2021/05/04

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著名投資人Kevin O'Leary認為，比特幣永遠是黃金，以太幣永遠是白銀。

部分加密貨幣繼續見好，以太幣（ETH）周二晚上曾升穿3500美元關口，截至晚上10時，現報3460美元，24小時升幅達10.47%，令以太幣今年來累積升幅達3.67倍，遠遠跑贏比特幣bitcoin的94%。Glassnode資料顯示，以太幣今年來日均成交量增加22%，至137.6萬個。以太幣目前發行量約1.157億個，相當於總市值約3680億美元（折合約2.8萬億港元）。

比特幣方面，現報55205美元，24小時內升幅達2.7%，目前總市值約為1.03萬億美元。

bitcoin等加密貨幣近期消息一覽

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股神拍檔芒格指bitcoin令人作嘔，詳見【下一頁】

不過，由2017年就開始擁有加密貨幣的美國廣播公司ABC商業真人秀節目《創智贏家Shark Tank》的著名投資人Kevin O'Leary認為，以太幣不能取代比特幣的地位，相信比特幣永遠是加密貨幣的榜首首。

「比特幣永遠是黃金，以太幣永遠是白銀。」他稱，以太幣很有可能用作「追蹤及支付系統」，但目前以太幣的價格過於昂貴。

相關文章：【Bitcoin】馬斯克Twitter自稱「狗狗幣教父」 狗狗幣抽升漲逾一成

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編輯：陳韻妍

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