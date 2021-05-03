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【bitcion】以太幣升越3200美元、比特幣觸59000　著名投資人：比特幣是黃金但以太幣是白銀

Hot Talk 17:45 2021/05/03

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著名投資人Kevin O'Leary認為，比特幣永遠是黃金，以太幣永遠是白銀。

加密貨幣重拾升浪，以太幣Ether突破3000美元，於香港時間周一下午高見3204美元，過去24小時升一成，令以太幣今年來累積升幅達3.3倍，遠遠跑贏比特幣bitcoin的95%。Glassnode資料顯示，以太幣今年來日均成交量增加22%，至137.6萬個。以太幣目前發行量約1.157億個，相當於總市值約3680億美元（折合約2.8萬億港元）。

比特幣方面，一度重上59000美元，高見59001美元，日內升幅擴大至4%，價格重回近兩星期高位，比特幣目前總市值約1.1萬億美元，約為以太幣3倍。

bitcoin等加密貨幣近期消息一覽

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股神拍檔芒格指bitcoin令人作嘔，詳見【下一頁】

不過，由2017年就開始擁有加密貨幣的美國廣播公司ABC商業真人秀節目《創智贏家Shark Tank》的著名投資人Kevin O'Leary認為，以太幣不能取代比特幣的地位，相信比特幣永遠是加密貨幣的榜首首。

「比特幣永遠是黃金，以太幣永遠是白銀。」他稱，以太幣很有可能用作「追蹤及支付系統」，但目前以太幣的價格過於昂貴。

相關文章：【Bitcoin】馬斯克Twitter自稱「狗狗幣教父」 狗狗幣抽升漲逾一成

相關文章：【Bitcoin】摩通傳擬提供主動管理型比特幣ETF　比特幣24小時內升3%

 

編輯：陳韻妍

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 比特幣

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