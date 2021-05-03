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【濠賭股】五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門　僅及兩年前假期12.5%

股市 15:48 2021/05/03

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五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門　僅及兩年前假期12.5%

澳門政府公布「五一黃金周」內地訪澳遊客數據，勞動假假期首兩天有逾8萬人次訪澳昲，其中5月1日更錄得疫情後單日最高入境旅客量，單日有4.4萬人次。但對比疫情前同期數據則依然疲弱，2019年澳門在「五一黃金周」4天假期共有63.6萬人次訪澳，今年首兩日數據只如當時的12.5%。

另外，澳門周末公布4月博彩收入數據。即使期內有復活節假期，但澳門對內地旅客入境限制期內未有大幅放寬，澳門4月博彩收入達84.01億澳門元，由於去年低基數效應影響，按年大升10.1倍，按月僅增長1.14%，雖然連續三個月錄得升幅，但較上月增幅收窄12個百分點。

今年首4個月，澳門博彩收入320.43億澳門元，按年回復正增長至2.6%。

濠賭股5月首個交易日全線下跌。銀娛 （00027） 最多跌2%，見67元，收市跌幅收窄至0.1%，報68.3元，成交4.2億元。另一藍籌賭股金沙中國 （01928） 收報36.75元，跌0.4%。

其他濠賭股，新濠國際 （00200） 跌1.3%至15.3元；澳博 （00880） 跌2.1%至9.86元；永利澳門 （01128） 跌3%，報14.48元；美高梅中國 （02282） 跌幅最大，跌逾3.2%，報12.4元。

相關文章：

【業績│濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDA虧轉盈500萬美元　股價績後升逾2%

【濠賭股】瑞信下調今年澳門賭收預測兩成 指賭業面臨監管限制 　

記者：林淑如

港股 澳門博彩股 澳門 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027）
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