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【濠賭股】「五一」暫有8萬人次訪澳 僅達疫情前12% 濠賭股下挫

股市 15:48 2021/05/03

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澳門政府公布內地「五一黃金周」訪澳遊客數據。假期首兩天有逾8萬人次訪澳，其中5月1日更錄得疫情後單日最高入境旅客量，有4.4萬人次。但對比疫情前同期數據則依然疲弱，2019年「五一黃金周」4天假期共有63.6萬人次訪澳，較今年多8倍。

另外，澳門公布4月博彩收入數據。未能受復活節假期帶動，澳門4月博彩收入達84.01億澳門元，由於去年低基數效應影響，按年大升10.1倍，按月僅增長1.14%，雖然連續三個月錄得升幅，但較上月增幅收窄12個百分點。今年首4個月，澳門博彩收入320.43億澳門元，按年回復正增長至2.6%。

濠賭股全線下挫。銀娛 （00027） 暫報67.5元，跌1.3%；金沙中國 （01928） 暫報36.25元，跌1.76%；新濠 （00200） 暫跌1.8%至15.22元；永利 （01128） 暫跌2%，報14.64元；澳博 （00880） 暫報9.86元，跌幅2.1%；美高梅中國 （02282） 跌幅最大，跌逾3.1%，暫報12.42元。

相關文章：【業績│濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDA虧轉盈500萬美元　股價績後升逾2%

記者：林淑如

港股 澳門博彩股 澳門 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027）

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