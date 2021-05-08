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【新股IPO】水滴上市首日跌19.2% 兩中概股首掛齊穿招股價

新股IPO 11:19 2021/05/08

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水滴上市首日跌19.2% 兩中概股首掛齊穿招股價

騰訊  （00700）  有份投資、內地互聯網保險平台水滴（美：WDH）昨日掛牌，開市即破招股價，股價全程潛水，今晨美股收市報9.7美元，跌19.2%。

另一隻同日上市的中概股電商公司洋蔥公司（美：OG）表現先升後跌，高開11.21美元，但股價隨即下插，美股收市報7美元，較招股價7.25美元跌3.5%。

水滴計劃發售3000萬股美國存托股票（ADS），招股價為12美元，集資3.6億美元（約27.96億港元），ADS比率為每股預託股份代表10股普通股。

公司是次集資所得將用於50%用於增強和擴展醫療保健服務和保險業務的運營； 約30%用於研發；約20%用於一般公司用途。

美國銀行、高盛、摩根士丹利為聯席承銷團。

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記者：謝卓榮

美股 IPO 美元 集資

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