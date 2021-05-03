【印度疫情】莫迪地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力

印度的新冠肺炎疫情持續惡化，連續兩日有近40萬人確診新冠肺炎，首都新德里需再封城一周抗疫。印度總理莫迪無視疫情堅持如期舉行地方選舉，莫迪領導的印度人民黨於西孟加拉邦地區選舉中落敗，被視為印度民眾不滿莫迪政府抗疫不力的信號。

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西孟加拉邦是莫迪（Narendra Modi）所屬政黨在印度國内，為數不多未能掌握過半地方議會議席的地區。西孟加拉邦由3月27日起，分8個階段進行地方選舉投票，莫迪曾預計所屬政黨可於該邦獲得超過200個議席。

但印度選舉委員會公布結果，顯示莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）於地區選舉落敗，僅獲75個議席。而西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）領導的全印度基層大會黨（All India Trinamool Congress）卻取得216個議席，佔超過7成的整體議席。

儘管科學家早前警告印度會出現新一波疫情，但莫迪堅持於2月和3月時，在西孟加拉邦舉行多場大型集會。莫迪拒絕戴口罩，集會上的民眾大部分都沒有保持社交距離。

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據悉，莫迪與印度内政部長沙阿（Amit Shah）在西孟加拉邦進行數十場演説。他們被指控將政治淩駕疫情，導致確診數字急升。西孟加拉邦首府加爾各答（Kolkata），新冠病毒檢測呈陽性的比例更達到50%。

另外，由印度人民黨控制的選舉委員會更無視反對黨提出的要求，拒絕縮短投票期或改為網上投票。當地逾800萬合資格選民在投票期間，不少投票站門外大排長龍，選民也未有遵守防疫措施，導致疫情加速傳播。

印度政治專家傑拉特（Arati Jerath）表示，選舉中有3名抗衡印度人民黨的地區領袖勝出，預計他們將成為抗衡莫迪政府的重要核心，反映莫迪政府正面臨巨大的政治挑戰。

責任編輯：鄭錦玲