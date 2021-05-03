柏林勞動節萬人示威 逾350人被捕

德國首都柏林在上周六（1日）出現多場示威，參與人數破萬，各自表達不同訴求。但有部分區域示威者一度與警方發生衝突。德國警方指有人燒垃圾桶。據悉，最少有93名警員受傷，354名示威者被捕。歐洲多國大城市亦有民眾趁勞動節當日舉行示威，包括英國倫敦﹑比利時布魯塞爾及法國巴黎等等。

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勞動節當日柏林有多場場集會活動，有示威者不滿政府防疫措施，有民眾聚集希望恢復藝文活動，亦有人聚集反對資本主義。德國警方指大多數的示威活動都是和平的，但部分示威活動入夜後演變成警民衝突。德國警方在社交平台Twitter上表示，在Neukölln的示威中，警員與示威者發生衝突。警方指，部分示威者向警員投擲石頭及水樽，並焚燒垃圾桶。

柏林警察局局長斯沃維克（Barbara Slowik）表示，絕不接受示威者的暴力行為，並指場面曾一度惡化，但很快受控。斯沃維克指，逾1萬人參與示威，但美國有線電視新聞網絡（CNN）子公司RTL電視台引述組織者表示，參加人數超過2萬。

柏林當日情況

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歐洲多個城市5月1日皆有示威活動，包括法國巴黎、英國倫敦、比利時首都布魯塞爾等。其中布魯塞爾示威中亦曾發生警民衝突，警方出動水砲車及施放催淚彈驅散示威者。在土耳其首都安卡拉（Ankara）有民眾試圖舉行工人權利機會，被當局以防疫為由禁止後，仍有逾200人被捕。巴黎警方指有示威者焚燒垃圾堆及打爛銀行窗戶，並在事件中拘捕46人。

責任編輯：李俊儀