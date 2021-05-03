  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (一) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年、債券投資損手（附近年表現）

宏觀解讀 10:37 2021/05/03

分享：

外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年

外匯基金首季投資收入116億元，當中香港股票投資收入76億元，為眾資產分類表現最佳，也較外匯基金去年全年香港股票投資收入40億元更多。外匯基金其他資產類別，其他股票基金首季回報188億元，但債券虧損160億元，外匯投資回報12億元，由長期增長組合組成的其他投資則未入帳。

金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2622億元，2020年投資回報為2358億元。

（億港元） 2021年首季 2020年 2019年 2018年
香港股票 76億 40億 221億 -207億
其他股票 188億 699億 1007億 -387億
債券 -160億 927億 1145億 574億
外匯 12億 96億 -130億 -90億
其他投資 未計入估值變動 596億 379億 219億
投資收入 116億 2358億 2622億 109億

相關文章：

【疫苗接種】金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星　成金融中心發展隱憂

【外匯基金】外匯基金去年投資收益1978億元、第四季佔1070億　歷來第三高

外滙基金首季投資虧損861億 4月轉賺逾300億

 

編輯：麥德銘

基金 港股 外滙基金 香港金融管理局

上一篇文章

【疫苗接種】金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星　成金融中心發展隱憂

下一篇文章

【Switch】Nintendo計劃將Switch年產量提升至約3000萬部　後續將發布新版Switch
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲