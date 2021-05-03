【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年、債券投資損手（附近年表現）

▲ 外匯基金首季投資收入116億 港股投資回報勝去年全年

外匯基金首季投資收入116億元，當中香港股票投資收入76億元，為眾資產分類表現最佳，也較外匯基金去年全年香港股票投資收入40億元更多。外匯基金其他資產類別，其他股票基金首季回報188億元，但債券虧損160億元，外匯投資回報12億元，由長期增長組合組成的其他投資則未入帳。

金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2622億元，2020年投資回報為2358億元。

（億港元） 2021年首季 2020年 2019年 2018年 香港股票 76億 40億 221億 -207億 其他股票 188億 699億 1007億 -387億 債券 -160億 927億 1145億 574億 外匯 12億 96億 -130億 -90億 其他投資 未計入估值變動 596億 379億 219億 投資收入 116億 2358億 2622億 109億

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編輯：麥德銘