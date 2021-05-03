【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年、債券投資損手（附近年表現）

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【疫苗接種】金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂
外匯基金首季投資收入116億元，當中香港股票投資收入76億元，為眾資產分類表現最佳，也較外匯基金去年全年香港股票投資收入40億元更多。外匯基金其他資產類別，其他股票基金首季回報188億元，但債券虧損160億元，外匯投資回報12億元，由長期增長組合組成的其他投資則未入帳。
金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2622億元，2020年投資回報為2358億元。
|（億港元）
|2021年首季
|2020年
|2019年
|2018年
|香港股票
|76億
|40億
|221億
|-207億
|其他股票
|188億
|699億
|1007億
|-387億
|債券
|-160億
|927億
|1145億
|574億
|外匯
|12億
|96億
|-130億
|-90億
|其他投資
|未計入估值變動
|596億
|379億
|219億
|投資收入
|116億
|2358億
|2622億
|109億
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編輯：麥德銘