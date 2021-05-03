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【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出（附近年表現）

宏觀解讀 13:01 2021/05/03

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外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年

外匯基金首季投資收入116億元，按年扭虧，而股票、債券投資回報分歧。金管局總裁余偉文出席立法會會議後表示，外匯基金未來數季的投資前景仍然難預測，視乎美國國債息率走勢及美國實際通脹情況。他續稱，爭取南向債券通及理財通下半年初正式推出。

余偉文表示，目前正與人民銀行商討南向債券通技術性細節，包括結算等落實細節。至於是否如傳聞將在7月初啟動，余偉文回應時重申，兩地秉持「循序漸進及盡早落地」的目標。

理財通方面，他指內地短期內將會向業界發出諮詢文件，屆時香港將會有多一輪業界諮詢，同樣目標下半年初段推出。

立法會議員要求降按揭成數水平 余偉文：樓市周期無改變，可見【下一頁】

外匯基金首季表現中，香港股票投資收入76億元，為眾資產分類表現最佳，也較外匯基金去年全年香港股票投資收入40億元更多。外匯基金其他資產類別，其他股票基金首季回報188億元，但債券虧損160億元，外匯投資回報12億元，由長期增長組合組成的其他投資則未入帳。

金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2622億元，2020年投資回報為2358億元。

余偉文指，若市場憂慮美國通脹升溫，或聯儲局縮減買債規模，有機會觸發市場憂慮，導致資金由包括香港在內的新興市場流走。但他表示，去年流入香港的資金高達4000億元，有信心即使資金流走時仍有足夠資金應付。

（億港元） 2021年首季 2020年 2019年 2018年
香港股票 76億 40億 221億 -207億
其他股票 188億 699億 1007億 -387億
債券 -160億 927億 1145億 574億
外匯 12億 96億 -130億 -90億
其他投資 未計入估值變動 596億 379億 219億
投資收入 116億 2358億 2622億 109億

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外滙基金首季投資虧損861億 4月轉賺逾300億

 

記者：趙穎妍、麥德銘

基金 港股 外滙基金 香港金融管理局

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