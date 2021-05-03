【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出（附近年表現）

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外匯基金首季投資收入116億元，按年扭虧，而股票、債券投資回報分歧。金管局總裁余偉文出席立法會會議後表示，外匯基金未來數季的投資前景仍然難預測，視乎美國國債息率走勢及美國實際通脹情況。他續稱，爭取南向債券通及理財通下半年初正式推出。
余偉文表示，目前正與人民銀行商討南向債券通技術性細節，包括結算等落實細節。至於是否如傳聞將在7月初啟動，余偉文回應時重申，兩地秉持「循序漸進及盡早落地」的目標。
理財通方面，他指內地短期內將會向業界發出諮詢文件，屆時香港將會有多一輪業界諮詢，同樣目標下半年初段推出。
立法會議員要求降按揭成數水平 余偉文：樓市周期無改變，可見【下一頁】
外匯基金首季表現中，香港股票投資收入76億元，為眾資產分類表現最佳，也較外匯基金去年全年香港股票投資收入40億元更多。外匯基金其他資產類別，其他股票基金首季回報188億元，但債券虧損160億元，外匯投資回報12億元，由長期增長組合組成的其他投資則未入帳。
金管局同時更新2019、2020年經重整後的投資回報，2019年全年投資回報為2622億元，2020年投資回報為2358億元。
余偉文指，若市場憂慮美國通脹升溫，或聯儲局縮減買債規模，有機會觸發市場憂慮，導致資金由包括香港在內的新興市場流走。但他表示，去年流入香港的資金高達4000億元，有信心即使資金流走時仍有足夠資金應付。
|（億港元）
|2021年首季
|2020年
|2019年
|2018年
|香港股票
|76億
|40億
|221億
|-207億
|其他股票
|188億
|699億
|1007億
|-387億
|債券
|-160億
|927億
|1145億
|574億
|外匯
|12億
|96億
|-130億
|-90億
|其他投資
|未計入估值變動
|596億
|379億
|219億
|投資收入
|116億
|2358億
|2622億
|109億
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記者：趙穎妍、麥德銘