【異動股】方正控股全日飆85% 平保、珠海國資最多733億參與北大方正重整

▲ 平保、珠海國資最多733億元人民幣參與北大方正重整。

北京大學校辦企業北大方正去年向法院呈請重組，法院裁定對北大方正等5家公司實質合併重整。在港股上市的方正控股 （00418） 披露，4月30日收到北大方正集團管理人的告知函，稱代表珠海國資的珠海華發集團、平保 （02318） 及深圳特發集團以及其指定實體已與北大方正等5家公司訂立重整投資協議。

方正控股今日（5月3日）高開15%，其後升幅擴大，曾漲126%，高見1.06元，創近6年新高；全日收報0.87元，升85%，成交1.9億元。

北大方正集團管理人表示，於4月30日與重整投資者簽署了《重整投資協議》，重整計劃草案已向北京一中院提交，重整計劃草案須經方正集團等5家公司債權人會議表決並經人民法院裁定批准後方能生效，尚具有一定不確定性。

法院裁定北大方正集團與4子公司實質合併重整【下一頁】

根據《重整投資協議》，珠海華發集團、平保將以現金按3比7的比例受讓不低於73%的新方正集團股權，用於抵償債權人的股權比例不超過新方正集團股權比例的27%。剩餘資產全部通過信託計劃進行處置，並將處置所得用於向債權人補充分配。

視乎債權人選擇全現金清償或選擇在新方正集團留債或以股權抵債，投資者支付現金介乎537.25億至733億元人民幣。

平保則在日前公佈，平安人壽將以370.5億至507.5億元對價受讓新方正集團51.1%至70%的股權。

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編輯：陳健婷